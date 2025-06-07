「百萬象迷」太猛！宋晟睿超車陳傑憲　兄弟霸榜明星賽

▲陳傑憲人遭宋晟睿超車，兄弟包辦明星賽各位置 。（圖／截自中華職棒明星賽網路票選官網）
記者王真魚／綜合報導
2025年中華職棒明星賽網路票選將於6月18日23點59分截止，中信兄弟游擊手江坤宇目前以43萬票高居人氣王，展現驚人氣勢。值得關注的是，外野票選出現變化。原本統一獅「台灣隊長」陳傑憲穩居外野第一，不過遭中信兄弟新秀宋晟睿強勢超車，各守備位置的第一名全數由中信兄弟球員包辦。
陳傑憲今年力拚明星賽人氣王，在5月27日開跑的票選活動中，首週與江坤宇票數差距不到2萬票，展現強勁氣勢。隨著投票進入第二周，兩人之間的差距擴大，目前江坤宇票數已突破43萬，穩居領先；陳傑憲則累積超過37萬票，已被宋晟睿以逾38萬票反超。
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目前各守備位置的第一名幾乎全數由中信兄弟球員包辦，展現「百萬象迷」的動員威力，包括：
|職位
|球員
|得票數
|先發投手
|盧孟揚
|268,335票
|先發投手
|徐若熙
|253,867票
|中繼投手
|伍立辰
|275,450票
|救援投手
|黃恩賜
|333,778票
|捕手
|高宇杰
|322,251票
|一壘手
|許基宏
|385,310票
|二壘手
|岳東華
|387,759票
|三壘手
|王威晨
|381,573票
|游擊手
|江坤宇
|438,090票
|外野手
|宋晟睿
|383,905票
|外野手
|陳傑憲
|378,823票
|外野手
|詹子賢
|312,719票
|指定打擊
|陳俊秀
|323,687票
另一方面，全壘打大賽的前5名由其他球隊球員領銜，依序為台鋼雄鷹魔鷹、統一獅林安可、味全龍吉力吉撈·鞏冠與富邦悍將張育成、味全龍林智勝。兄弟票數最高的選手為第6名的張志豪。
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