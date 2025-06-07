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「百萬象迷」太猛！宋晟睿超車陳傑憲　兄弟霸榜明星賽

▲▼ 陳傑憲人遭宋晟睿超車　兄弟包辦明星賽 。（圖／截自中華職棒明星賽網路票選官網）

▲陳傑憲人遭宋晟睿超車，兄弟包辦明星賽各位置 。（圖／截自中華職棒明星賽網路票選官網）

記者王真魚／綜合報導

2025年中華職棒明星賽網路票選將於6月18日23點59分截止，中信兄弟游擊手江坤宇目前以43萬票高居人氣王，展現驚人氣勢。值得關注的是，外野票選出現變化。原本統一獅「台灣隊長」陳傑憲穩居外野第一，不過遭中信兄弟新秀宋晟睿強勢超車，各守備位置的第一名全數由中信兄弟球員包辦。

陳傑憲今年力拚明星賽人氣王，在5月27日開跑的票選活動中，首週與江坤宇票數差距不到2萬票，展現強勁氣勢。隨著投票進入第二周，兩人之間的差距擴大，目前江坤宇票數已突破43萬，穩居領先；陳傑憲則累積超過37萬票，已被宋晟睿以逾38萬票反超。

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目前各守備位置的第一名幾乎全數由中信兄弟球員包辦，展現「百萬象迷」的動員威力，包括：

職位 球員 得票數
先發投手 盧孟揚 268,335票
先發投手 徐若熙 253,867票
中繼投手 伍立辰 275,450票
救援投手 黃恩賜 333,778票
捕手 高宇杰 322,251票
一壘手 許基宏 385,310票
二壘手 岳東華 387,759票
三壘手 王威晨 381,573票
游擊手 江坤宇 438,090票
外野手 宋晟睿 383,905票
外野手 陳傑憲 378,823票
外野手 詹子賢 312,719票
指定打擊 陳俊秀 323,687票

另一方面，全壘打大賽的前5名由其他球隊球員領銜，依序為台鋼雄鷹魔鷹、統一獅林安可、味全龍吉力吉撈·鞏冠與富邦悍將張育成、味全龍林智勝。兄弟票數最高的選手為第6名的張志豪。

關鍵字： 中職中信兄弟統一獅陳傑憲宋晟睿

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