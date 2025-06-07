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林多代打建功！大都會達成國聯最快40勝　千賀滉大空降防禦率王

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會今（7）日在客場以4比2擊敗洛磯，不僅搶下系列賽首勝，也成為國聯最快達成40勝的球隊，日籍先發投手千賀滉大本役投出6局僅失1分的好投，雖未能摘下勝投，但仍完成連2場優質先發，並以防禦率1.59穩居國聯第1。

千賀今天在「投手墳場、打者天堂」之稱的庫爾斯球場出賽，前2局皆以10球投出3上3下，展現絕佳狀態；第3局雖遭莫尼克（Mickey Moniak）轟出右外野陽春砲，失掉1分，但隨後製造三壘滾地球雙殺脫困。

第4局開局雖先被打者上壘，但後續連續三振洛磯4、5棒化解危機；第5局則在一、三壘有人的困境中，靠著關鍵三振與守備穩住不失分。最終千賀此役用了本季最多的109球，完成6局，僅被擊出5安打，送出6次三振、2次保送。

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▲▼大都會千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

▲千賀滉大今日6局僅失1分，空降國聯防禦率王。（圖／達志影像／美聯社）

進攻方面，大都會在第6局錯失無人出局滿壘的得分機會，幸好第7局靠著阿隆索（Pete Alonso）擊出的2分打點二壘安打逆轉比賽，不過，牛棚投手布拉佐班（Huascar Brazobán）在7局下隨即失分，讓千賀勝投飛了。

比賽關鍵來自第9局上，2出局一、二有人時，因右腳小指骨折而缺席先發的林多（Francisco Lindor）以代打身分登場，敲出右線穿越的2分打點二壘安打，幫助球隊再度超前，終結者迪亞茲（Edwin Díaz）在9局下順利關門，拿下本季第14次救援成功。

千賀本季出賽12場，目前戰績6勝3敗，本場比賽後重回規定投球局數門檻，防禦率降至1.59，居國聯第1。此外，阿隆索此戰再添2分打點，自6月以來6場比賽共貢獻14分打點，總計57分打點在大聯盟所有球員中排名第1。

關鍵字： MLB大都會千賀滉大林多阿隆索

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