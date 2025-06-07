旅日三拍子潛力股！許定捷喊話：今年一定要登上甲子園

▲許定捷接受日刊體育訪問。（圖／截自《日刊體育》）

記者楊舒帆／綜合報導

曾入選U15中華隊的旅日高中生許定捷，目前就讀岩手縣盛岡大附高中，是一位擁有投打雙棲能力的台灣外野手，具備跑、攻、守三拍子潛力，被日媒點名為值得關注的潛力股。許定捷日前接受《日刊體育》專訪，分享他為了實現職棒夢、遠赴異鄉努力打拚的歷程。

許定捷中學時期就已嶄露頭角，入選U15中華代表隊，為追夢選擇高中旅日就讀盛岡大附。面對語言與文化的隔閡，他坦言初來乍到難免不安，但心中強烈想成為「日本職棒選手」的信念讓他咬牙堅持。

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初期因語言不通、缺乏通譯，無法充分理解練習內容，他便在練習後自學日語，每天花一小時鑽研語言教材。他提到，曾效力於西武、現轉戰台鋼的台灣選手吳念庭，是他前進日本職棒的重要榜樣。

球技方面，許定捷高中階段從內野手轉任外野手，並兼任投手。他具備強肩與速度，最快球速突破140公里，擁有滑球與指叉球等武器；在50公尺短跑測驗中也跑出6秒的佳績，跑打守表現俱佳。即便如此，他仍表示：「我想以投手身份挑戰，目標是拿到王牌背號。」

曾數度參與全國級賽事與國際賽，讓他培養出在大賽中的臨場應變能力。他說：「我一定要在今年夏天登上甲子園。」這位旅日台灣選手懷抱夢想，盼能從聖地打出名堂，再把榮耀帶回故鄉。