「勇士大物」有行無市　美媒指出短約續留機率高

▲庫明加有行無市。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）雖在季後賽展現潛力，但根據《Yahoo 體育》記者費雪（Jake Fischer）指出，目前聯盟對他的興趣相當有限，因此新賽季庫明加極可能以短約形式留在灣區。

費雪在《NBA Rumors with Jake Fischer》節目中表示，「目前我沒有聽說有哪支球隊積極追求庫明加，考量目前情勢，最合理的情況是庫明加與勇士彼此都需要對方，透過短約讓雙方都保有彈性。」

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勇士在今年季後賽止步第2輪，不敵灰狼後，內部開始重新檢討戰力架構，庫明加未來的角色成為焦點之一，特別是在球季中期交易來巴特勒（Jimmy Butler）後，鋒線競爭更加激烈。

▲庫明加需要和巴特勒競爭上場時間。（圖／達志影像／美聯社）

外界先前曾傳出庫明加可能被納入先簽後換（sign-and-trade）包裹，不過考量市場反應不熱絡及財務現實，現階段較可能發展是他以短約續留勇士，藉此爭取更多出場機會提升身價。

本季例行賽，庫明加繳出場均15.3分、4.6籃板、2.2助攻，投籃命中率45.4%，季後賽對灰狼的系列賽中，他表現亮眼，場均攻下20.8分、命中率54.3%、三分命中率達42.1%，獲得不少肯定。