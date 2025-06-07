尼克積極尋覓資深教頭　想「交易」網羅獨行俠主帥基德

▲尼克尋求下任主帥，鎖定現任獨行俠總教練基德。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

尼克在開除總教練席波杜（Tom Thibodeau）後，積極尋覓接任人選，根據NBA記者史坦（Marc Stein）指出，球團預計近日內正式向獨行俠提出申請，尋求與現任主帥基德（Jason Kidd）進行面談的許可。

基德長年與尼克關係密切，自席波杜下課後便被列為下任主帥潛在人選之一，儘管基德在2024年已與獨行俠簽下多年延長合約，目前離隊可能性仍不高，但隨著唐西奇（Luka Dončić）於2月被交易，球隊重組態勢明顯，未來仍存在變數。

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▲尼克認為有機會在獨行俠進行陣容重組時挖走基德。（圖／達志影像／美聯社）

史坦表示，若雙方最終展開協商，這將可能出現另一樁教練「交易案」。NBA歷史上已有前例，基德本人也曾於2014年從籃網被「交易」至公鹿。不過目前獨行俠仍對基德抱有信任，在傷兵滿營與戰力重整下，他本季仍帶領球隊闖進附加賽。

對尼克而言，基德具備豐富季後賽經驗，曾率獨行俠打入分區冠軍戰2次，並有1次總冠軍賽資歷，隨著紐約剛結束睽違已久的東區冠軍戰征途，球團期望新任主帥能繼續帶隊挑戰冠軍，基德正好符合其競爭格局與經驗要求。

若獨行俠最終拒絕放行，尼克仍有其他備案，包括詹金斯（Taylor Jenkins）、馬龍（Michael Malone）、布朗（Mike Brown）、佛蓋爾（Frank Vogel）與巴登霍澤（Mike Budenholzer）等資深總教練皆在考慮名單中。