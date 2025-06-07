運動雲

>

尼克積極尋覓資深教頭　想「交易」網羅獨行俠主帥基德

▲▼獨行俠總教練基德。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克尋求下任主帥，鎖定現任獨行俠總教練基德。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

尼克在開除總教練席波杜（Tom Thibodeau）後，積極尋覓接任人選，根據NBA記者史坦（Marc Stein）指出，球團預計近日內正式向獨行俠提出申請，尋求與現任主帥基德（Jason Kidd）進行面談的許可。

基德長年與尼克關係密切，自席波杜下課後便被列為下任主帥潛在人選之一，儘管基德在2024年已與獨行俠簽下多年延長合約，目前離隊可能性仍不高，但隨著唐西奇（Luka Dončić）於2月被交易，球隊重組態勢明顯，未來仍存在變數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼獨行俠唐西奇奪下生涯第79次大三元，緊追自己總教練基德。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克認為有機會在獨行俠進行陣容重組時挖走基德。（圖／達志影像／美聯社）

史坦表示，若雙方最終展開協商，這將可能出現另一樁教練「交易案」。NBA歷史上已有前例，基德本人也曾於2014年從籃網被「交易」至公鹿。不過目前獨行俠仍對基德抱有信任，在傷兵滿營與戰力重整下，他本季仍帶領球隊闖進附加賽。

對尼克而言，基德具備豐富季後賽經驗，曾率獨行俠打入分區冠軍戰2次，並有1次總冠軍賽資歷，隨著紐約剛結束睽違已久的東區冠軍戰征途，球團期望新任主帥能繼續帶隊挑戰冠軍，基德正好符合其競爭格局與經驗要求。

若獨行俠最終拒絕放行，尼克仍有其他備案，包括詹金斯（Taylor Jenkins）、馬龍（Michael Malone）、布朗（Mike Brown）、佛蓋爾（Frank Vogel）與巴登霍澤（Mike Budenholzer）等資深總教練皆在考慮名單中。

關鍵字： NBA獨行俠尼克基德

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光

快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光

接受陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照：情誼始終不變

接受陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照：情誼始終不變

悍將3比11不敵兄弟　本季吞30敗寫首見慘況

悍將3比11不敵兄弟　本季吞30敗寫首見慘況

25冠夢碎！喬科維奇法網4強遭辛納橫掃　震撼拋「最終戰」宣言

25冠夢碎！喬科維奇法網4強遭辛納橫掃　震撼拋「最終戰」宣言

超勵志！從工地重返投手丘拚選秀　新北凱撒林鴻祥飆速破150

超勵志！從工地重返投手丘拚選秀　新北凱撒林鴻祥飆速破150

網路文章猜測交易案　餅總嚇一跳：已經造成困擾

網路文章猜測交易案　餅總嚇一跳：已經造成困擾

大谷翔平延後第3次Live BP　道奇教頭說明考量

大谷翔平延後第3次Live BP　道奇教頭說明考量

衛冕僅差1步！小蠻牛挺進法網決賽　義大利帥哥遺憾傷退

衛冕僅差1步！小蠻牛挺進法網決賽　義大利帥哥遺憾傷退

哈利伯頓太神！歐尼爾直呼沒人料到　韋德激動高喊「超級巨星」

哈利伯頓太神！歐尼爾直呼沒人料到　韋德激動高喊「超級巨星」

想帶韓援學妹逛夜市　李多慧要組「會說中文三本柱」

想帶韓援學妹逛夜市　李多慧要組「會說中文三本柱」

【有洋蔥】雙胞胎弟錄驚喜影片給姊　過世的媽媽也現身祝福

熱門新聞

快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光

接受陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照：情誼始終不變

悍將3比11不敵兄弟　本季吞30敗寫首見慘況

25冠夢碎！喬科維奇法網4強遭辛納橫掃　震撼拋「最終戰」宣言

超勵志！從工地重返投手丘拚選秀　新北凱撒林鴻祥飆速破150

網路文章猜測交易案　餅總嚇一跳：已經造成困擾

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　金額曝光

2陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照

3悍將3比11又輸！寫史上首見悲慘紀錄

425冠夢碎！喬帥法網4強遭辛納橫掃

5從工地重返投手丘！林鴻祥拚選秀

最新新聞

1大谷連3戰安打輸給紅雀　道奇遭完封

2老虎左投「三振保送比」將創歷史

3海嘯式報價！　尼克傳爭搶字母哥

4三拍子潛力股！許定捷目標甲子園

5美媒：庫明加短約續留勇士機率高

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【辦婚禮也不能錯過球賽】賓客們一起歡呼迎接中華隊勝利～

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

【2歲就懂性感睡衣？】媽穿新衣對鏡自拍　2歲娃崩潰也想穿XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366