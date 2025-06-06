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快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光

▲▼快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光。（圖／翻攝台南Josh YouTube）

▲台南Josh標到大聯盟開球資格後，開心到笑了出來。（圖／翻攝台南Josh YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「台南Josh」上傳最新影片，透露自己以5700美元競標到大聯盟聖地牙哥教士隊的榮譽開球機會，認為此舉完成了他長久以來的夢想，也期待能將在大聯盟開球的體驗分享給觀眾。

台南Josh表示，他曾為中華職棒球隊開球、訪問美國大聯盟球星以及走訪大聯盟球場等。然而，他心中尚未完成的夢想是「站上大聯盟的球場投球」。他提到自己小時候短暫打過棒球，雖然無法成為職棒球員，但希望透過開球實現這個夢想，「要說還有什麼沒有完成的，應該只剩上大聯盟的球場投球了吧。」

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台南Josh指出，聖地牙哥教士隊舉辦了一個「榮譽開球」的慈善拍賣活動，任何人競標成功就可以站上球場開球，並包含4張當日門票，而拍賣所得將捐給教士基金會，讓他認為這是一個實現夢想並同時做慈善的好機會。

▲▼快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光。（圖／翻攝台南Josh YouTube）

▲▼台南Josh以17萬915元標到開球資格。（圖／翻攝台南Josh YouTube）

▲▼快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光。（圖／翻攝台南Josh YouTube）

台南Josh分析，費城人隊的開球拍賣價高達6510美金 (約新台幣 20 萬)，而巨人隊的得標金額是1850美金(約新台幣6萬)，因此將目標金額預設在1850美金左右，「6萬台幣太便宜了吧。」

然而，競標過程異常激烈，台南Josh多次出價，最終才以 5700 美金（約新台幣17萬）的價格成功標得了教士隊的榮譽開球資格，：「Oh my god 真的假的，哇我標到了！就是球場開球，我要站上大聯盟的投手丘了各位」、「欸，真的很貴，但是我好像覺得可以，雖然說遠遠超過我的預算，但是我好像可以耶。」

最後，台南Josh表示，雖然價格昂貴，但這無疑是完成一個「棒球迷的夢想」，也是一次無價的體驗。事後，他也公開信用卡通知和官方訂單資訊，但開球的具體日期尚未確定，需要後續與教士隊協調。

關鍵字： 競標大聯盟開球夢想台南Josh

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