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「投手工廠」新北凱撒選秀首輪熱門浮現？教頭點出社會隊優勢

▲▼莊孟源。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼莊孟源。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼莊孟源。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

新北凱撒儼然成為投手重建工廠，今年陣中不少投手投入中職選秀。其中不乏經歷手術重生的韋宏亮與舒治偉，以及人生歷經轉折、從工地重返球場的林鴻祥，皆將挑戰更高層級。

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林張子俊與韋宏亮一直是球探持續關注的潛力好手，有望於選秀前兩輪，甚至首輪被挑中，林張子俊尚在考慮中，7日台啤盃對戰興富發先發，吸引中職及美職球探現場觀戰，演出101球完封，最快球速149公里。

舒治偉則從台北興富發改練投手後轉戰新北凱撒，轉型進展明顯。林鴻祥則是重拾高中時期的投球霸氣，成功找回身手。

另一位後援投手莊孟源均速可達143公里，最快球速147公里，能先發也勝任中繼。總教練周宗志表示：「他的身材條件不錯，高壓式投球角度佳，若能再提升曲球品質會更具競爭力。」

對於選手參加選秀，周宗志表示：「只要球員有意願，我們都會全力鼓勵支持。」今年適逢高中選秀「小年」，大學與社會球員反而受到更多關注。周宗志補充：「雖然大學生有年齡上的成熟優勢，但像韋宏亮、林張子俊的年紀約等同大一、大二，也具發展潛力。在社會隊能接觸更多學長、實戰經驗也更豐富，比賽場數甚至比大學球隊更多。」

以新北凱撒為例，除了參與爆米花聯盟與春季聯賽，每年還額外安排約80場自主比賽。周宗志解釋：「業餘隊不像職棒有多位輪值投手，通常只配置13到15人投手群，要打超過百場太吃重，80場較符合戰力安排，也能讓選手有更平均的出賽機會，加快經驗值累積。」

▲▼林張子俊 。（圖／大專體總提供）

▲林張子俊 。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 中職新北凱撒投手選秀球探

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