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成功不是偶然！詹皇盛讚哈利伯頓「每天都一樣的好孩子」

▲▼溜馬哈利伯頓；西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓總冠軍賽G1命中致勝中距離。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）近日在與奈許（Steve Nash）共同主持的播客節目《Mind the Game》中，談及溜馬王牌哈利伯頓（Tyrese Haliburton），大方給予高度評價，稱他是「每天都一樣的好孩子」，也是讓溜馬本季成功的關鍵。

「他真的是個很好的人、很棒的孩子，不論有沒有出場機會，他每天都是同樣的樣子。」詹姆斯說，「可以看得出來，他總是全神貫注地吸收我們分享的每一項細節與知識，而且每天都懷著感恩的態度，始終如一。」

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哈利伯頓去年夏天曾與詹姆斯一同效力於美國男籃奧運代表隊，即便當時僅是替補角色，他仍保持積極心態，隨時準備迎接挑戰。

▲▼詹姆斯；哈利伯頓。（圖／翻攝自Instagram／tyresehaliburton）

▲詹姆斯與哈利伯頓去年夏天一同效力美國男籃。（圖／翻攝自Instagram／tyresehaliburton）

詹姆斯指出，「每次練球時，有些老將會選擇休息，他總是準備好出戰，比賽中只要叫到他，他也一定隨時待命，而且他總是帶著笑容、開朗又樂觀，現在看看溜馬在季後賽的表現，就能明白為何他們能走到這裡。」

詹姆斯補充，哈利伯頓就是球隊的核心人物，也是能讓隊友「願意為他衝鋒陷陣」的領袖，「你可以感受到他的能量與愛，他的成功絕對不是偶然，而是他與這支團隊一步步建立起來的結果。」

談到外界對哈利伯頓個性溫和的批評，詹姆斯直言，「他就是這樣的人，為什麼總有人想改變別人，只因為他們覺得一定要遵循他們認可的模式？每個人準備比賽的方式不同，哈利伯頓是獨一無二的。」

溜馬賽前雖不被看好，但哈利伯頓持續展現本季面對關鍵時刻的大心臟，在今（6）日G1末節剩餘0.3秒時命中致勝中距離，驚奇擊敗奧克拉荷馬大軍，持續引領溜馬前行。

關鍵字： NBA詹姆斯哈利伯頓溜馬雷霆

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