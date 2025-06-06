運動雲

>

李灝宇臉部遭球擊中倒地　今親曝無礙：臉比球硬

記者王真魚／綜合報導

效力底特律老虎隊的小聯盟台將李灝宇，昨（當地時間4日）在比賽中遭到頭部觸身球。所幸經檢查後無大礙，李灝宇今透過個人社群幽默回應，「我沒事，臉比球硬。」

當時他在第二打席時遭到對手一顆時速89.5英里的伸卡球直擊頭部，當場退場治療。根據比賽影片顯示，這顆觸身球疑似直接擊中臉部，導致他出現流鼻血情況。

李灝宇隨後由防護員攙扶退場，球團也安排到醫院接受腦震盪相關檢查。在比賽恢復前，防護員還在打擊區清理血跡，場面相當驚悚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這已是李灝宇近兩年內第三度遭頭部觸身球擊中。球迷擔心他是否會因此影響未來出賽與健康。不過，李灝宇稍早透過Instagram限時動態發文報平安，「我沒事，謝謝大家的祝福。」他還加上一句幽默回應，「臉比球還硬。」

李灝宇在3A打出亮眼表現，《ESPN》專欄點名為「下一位有望升上大聯盟的潛力新秀」，未來發展令人期待。

▲▼ 李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

▲李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

關鍵字： 李灝宇台灣底特律老虎隊頭部觸身球健康

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇8局大反攻6：5逆轉大都會　大谷翔平突破剋星敲雙安

道奇8局大反攻6：5逆轉大都會　大谷翔平突破剋星敲雙安

選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

外媒曝大谷每打席超暖舉動：全聯盟只有他這麼做！

外媒曝大谷每打席超暖舉動：全聯盟只有他這麼做！

李灝宇登上ESPN新秀榜Top 10：老虎下一位升上大聯盟人選

李灝宇登上ESPN新秀榜Top 10：老虎下一位升上大聯盟人選

美高中女將連兩次「前滾翻」滑越終點　勇奪跨欄金牌爆紅

美高中女將連兩次「前滾翻」滑越終點　勇奪跨欄金牌爆紅

林張子俊高中暴風抽高！多磨一年拚出身價　選秀動向壓線揭曉

林張子俊高中暴風抽高！多磨一年拚出身價　選秀動向壓線揭曉

最後0.3秒首度領先就贏！溜馬締4大神紀錄　哈利伯頓被讚太神

最後0.3秒首度領先就贏！溜馬締4大神紀錄　哈利伯頓被讚太神

NBA總冠軍賽今開打！專家賭盤全看好雷霆　溜馬一哥：更喜歡這樣

NBA總冠軍賽今開打！專家賭盤全看好雷霆　溜馬一哥：更喜歡這樣

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

熱門新聞

道奇8局大反攻6：5逆轉大都會　大谷翔平突破剋星敲雙安

選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

外媒曝大谷每打席超暖舉動：全聯盟只有他這麼做！

李灝宇登上ESPN新秀榜Top 10：老虎下一位升上大聯盟人選

美高中女將連兩次「前滾翻」滑越終點　勇奪跨欄金牌爆紅

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇逆轉大都會　大谷突破剋星敲雙安

2林家正不選秀？台鋼兩套劇本應對

3哈利伯頓0.3秒絕殺 溜馬冠軍G1逆轉勝

4外媒曝大谷超暖舉動：只有他這麼做！

5ESPN點名李灝宇：老虎下一位上大聯盟

最新新聞

1轉戰道奇卻陷入低潮　康佛托感謝隊友

2響尾蛇「連攻7分」史詩級逆轉勇士

3中國男足確定無緣2026世界盃

4鄧愷威摘本季首勝！柯敬賢連8場敲安

5雷霆總冠軍賽G1締尷尬紀錄

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

因雨暫停「不讓身體冷下來」　威能帝不催球速放鬆投

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366