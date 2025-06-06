李灝宇臉部遭球擊中倒地　今親曝無礙：臉比球硬

Ugh. Hao-You Lee gets hit in the face and has to leave the game. This is the 3rd time he has been hit in the head in the past two seasons. pic.twitter.com/HApwVgh890 — Tigers ML Report (@tigersMLreport) June 4, 2025

記者王真魚／綜合報導

效力底特律老虎隊的小聯盟台將李灝宇，昨（當地時間4日）在比賽中遭到頭部觸身球。所幸經檢查後無大礙，李灝宇今透過個人社群幽默回應，「我沒事，臉比球硬。」

當時他在第二打席時遭到對手一顆時速89.5英里的伸卡球直擊頭部，當場退場治療。根據比賽影片顯示，這顆觸身球疑似直接擊中臉部，導致他出現流鼻血情況。

李灝宇隨後由防護員攙扶退場，球團也安排到醫院接受腦震盪相關檢查。在比賽恢復前，防護員還在打擊區清理血跡，場面相當驚悚。

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這已是李灝宇近兩年內第三度遭頭部觸身球擊中。球迷擔心他是否會因此影響未來出賽與健康。不過，李灝宇稍早透過Instagram限時動態發文報平安，「我沒事，謝謝大家的祝福。」他還加上一句幽默回應，「臉比球還硬。」

李灝宇在3A打出亮眼表現，《ESPN》專欄點名為「下一位有望升上大聯盟的潛力新秀」，未來發展令人期待。

▲李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）