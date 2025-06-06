台中企甲球隊助教驚傳有性侵前科　足協已註銷教練資格

▲台中磐石足球俱樂部（紅衣）挺進總統盃8強。（圖／翻攝自足協官網）

記者游郁香／綜合報導

台中磐石足球俱樂部日前爆出，球隊一名周姓助理教練曾有性侵未成年學生的前科，違反《特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法》。足協證實此事，並在今年5月註銷其教練資格。俱樂部方面則強調，是在不知情的情況下聘用周男，對方已於本月初自請離職。

台中磐石足球俱樂部成立於去年，為一支「半職業」球隊，成軍首年即拿下乙級聯賽冠軍，今年升級為企業甲級足球聯賽成員，並闖進總統盃足球錦標賽8強。然而，近日有民眾向媒體爆料，球隊去年聘請的周姓助理教練有性侵未成年學生的前科，引起外界一片譁然。

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根據判決書內容，周男在2017年6月25日，在花蓮某高中擔任約聘教練期間，趁1名男學生在宿舍睡覺時，撫摸其私密處，遭依「成年人故意對少年犯乘機猥褻罪」判刑10個月。一審判決後，周男上訴至二審，仍維持原判，獲緩刑4年。

▲行政院今年5月公告，撤銷周男的各級學校專任運動教練資格。（圖／翻攝自行政院公報資訊網）

足協在今年5月13日召開紀律委員會，確認周男不符合教練資格，並依規定註銷其教練證，註銷程序於5月22日完成，6月2日正式通知周男，未來他將不得以教練身份參加足協舉辦的任何比賽。

台中磐石足球俱樂部表示，周男去年由台體大教授引荐給俱樂部認識，期間僅短暫擔任「助理教練」2個月，後改聘為文書職。今年5月足協完成註銷教練資格程序，但未發函通知俱樂部，直到媒體詢問才知悉周男的性侵前科，周男的個人行為與球隊無關，球隊也不應因此被牽連。



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