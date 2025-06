轉戰道奇卻陷入低潮　康佛托感謝隊友：像家人一樣逗我笑

▲康佛托本季轉戰道奇,但表現掙扎。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

外野手康佛托(Michael Conforto)本季轉戰道奇後表現不佳,截至今(6)日賽前打擊率僅0.165,本場面對大都會一役中,雖前3打席皆無功而返,但在關鍵的8局下敲出左外野安打,成為球隊逆轉勝的勝利打點。

8局下,道奇3比5落後,史密斯(Will Smith)先擊出適時安打追回1分,隨後帕赫斯(Andy Pages)擊出三壘滾地球,大都會三壘手發生失誤,道奇追平比數,後續道奇換上弗里曼(Freddie Freeman)代打,大都會選擇申告敬遠,面對下一棒康佛托。

對決中繼投手蓋瑞特(Reed Garrett)的首球,康佛托逮住卡特球果斷出棒,擊出左外野安打,幫助二壘跑者帕赫斯回壘得分,道奇成功逆轉戰局。

Michael Conforto delivers against his former team!



The @Dodgers take the lead with a 3-run 8th pic.twitter.com/GIAhzQCJwb