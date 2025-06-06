轉戰道奇卻陷入低潮　康佛托感謝隊友：像家人一樣逗我笑

▲康佛托本季轉戰道奇，但表現掙扎。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

外野手康佛托（Michael Conforto）本季轉戰道奇後表現不佳，截至今（6）日賽前打擊率僅0.165，本場面對大都會一役中，雖前3打席皆無功而返，但在關鍵的8局下敲出左外野安打，成為球隊逆轉勝的勝利打點。

8局下，道奇3比5落後，史密斯（Will Smith）先擊出適時安打追回1分，隨後帕赫斯（Andy Pages）擊出三壘滾地球，大都會三壘手發生失誤，道奇追平比數，後續道奇換上弗里曼（Freddie Freeman）代打，大都會選擇申告敬遠，面對下一棒康佛托。

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對決中繼投手蓋瑞特（Reed Garrett）的首球，康佛托逮住卡特球果斷出棒，擊出左外野安打，幫助二壘跑者帕赫斯回壘得分，道奇成功逆轉戰局。

Michael Conforto delivers against his former team!



The @Dodgers take the lead with a 3-run 8th pic.twitter.com/GIAhzQCJwb — MLB (@MLB) June 5, 2025

康佛托本季轉戰道奇後表現陷入低潮，賽前打擊率僅0.165，得點圈打擊率更只有0.057，這支安打是他22打席以來的首安，他坦言，「本季真的經歷了很多掙扎，我想做的就是走上場並幫助球隊贏球，能在重要的時刻做出貢獻，對我而言意義重大。」

回顧當下打席，康佛托表示自己並未被申告敬遠所動搖，「當時一壘是空的，我本來就覺得他們可能會保送前一棒，所以我只是告訴自己要專注在好球帶，集中在可以打的球點，結果真的等到自己想要的球進來。」

他也強調這次關鍵一擊不僅是個人突破，更是希望延續下去的開始，「這是我一直想做到的事，希望未來還能貢獻更多。」

▲康佛托和隊友相處融洽。（圖／達志影像／美聯社）

即便長期低迷，康佛托仍感謝隊友始終支持他，甚至笑稱和隊友的相處時間比家人還多，「他們真的很棒，總是試著逗我笑，讓我維持笑容，能有這樣的支持真的很重要。」

對於這一擊是否為突破低潮的關鍵，康佛托選擇以平常心看待，「時間會給出答案，明天我還是會做一樣的事，成為最好的自己。」