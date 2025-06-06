0.1%勝率翻盤！ 響尾蛇9上落後6分史詩級逆轉勇士

▲響尾蛇馬提（Ketel Marte）4支2（含1轟）為球隊上演逆轉秀的功臣之一。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

亞利桑那響尾蛇在台灣時間6日於Truist球場上演史詩級逆轉，從9局上半6分落後的劣勢中起死回生，單局灌進7分的他們最終以11比10擊敗亞特蘭大勇士，完成系列賽3連勝橫掃。

The 9th inning hates to see us coming. pic.twitter.com/nuv0EQRkw5 [廣告]請繼續往下閱讀... June 5, 2025

根據聯盟統計，當比賽進入第9局且落後6分或以上時，響尾蛇此前戰績為0勝419敗，而勇士過去在領先6分進入9局的情況下，曾一度取得766連勝，這場比賽的結局不僅打破2項紀錄，更震撼整個大聯盟。

響尾蛇今天前3局就陷入0比6落後，第7局結束時仍以3比9苦追；比賽進入9局上半時，勇士的即時勝率高達99.9%，但就在1出局後，響尾蛇攻勢突然如猛虎出閘般的瘋狂展開，單局狂敲6支安打（含2轟）、選到3次保送猛灌7分，最終蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）擊出致勝二壘安打打進球隊第11分，領軍完成戲劇性逆轉秀。

Get Ketel back here in July.



Vote 5x a day: https://t.co/4SLoL8GHri pic.twitter.com/Q6xKsZXAAc — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) June 6, 2025

「我覺得我們現在真的很棒，我們打得很好，有很棒的能量，我們很清楚這場比賽沒有在27個出局數前結束，」蘇亞雷斯賽後表示，「這場比賽、第9局，就是我們風格的最佳寫照，我們永不放棄，我們就這樣一個接一個地把這局建立起來，一發全壘打、一個保送、又一發全壘打、又一個保送，開始對上強投打出精彩的打席。」

Looks and sounds like an All-Star to us.https://t.co/4SLoL8HfgQ pic.twitter.com/I0eHUSuZLm — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) June 5, 2025

響尾蛇主帥洛夫洛（Torey Lovullo）則感性說道，「我就像個驕傲的老爸，看著一群小聯盟的小孩完成了大事，這真的是dugout（休息區）裡的真實感受。」

「你只能掛著希望，希望他們能扭轉戰局，而他們真的一個打席接一個地做到了，古力歐（Lourdes Gurriel Jr.）的那支全壘打讓我們重新點燃能量，接著蘇亞雷斯、我們隊上的主力打點製造者站上打擊區，壘上有追平分，然後他真的做到了，這是球隊的魔幻時刻，」洛夫洛提及。

All’s well that ends well! pic.twitter.com/JHv7qhRRV7 — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) June 5, 2025

這次逆轉的苦主是勇士的牛棚，第8局登板的布萊維特（Scott Blewett ）和終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）；布萊維特被打3安失5分，伊格雷西亞斯則被打4安失3分並吞下救援失敗。蘇亞雷斯在第9局兩次打擊都對上他們，第一次被布萊維特偏低滑球三振，第二次則敲出對伊格雷西亞斯投出的內角變速球形成致勝二壘安打。

「他們今天真的對我投得很難打，整個系列賽都很難打，那局開局被三振時我還有點不爽，在休息區裡想著那些誘打球和滑球，但當我看到隊友們一個接一個把局數撐起來，我就想：也許我還能有一次打擊機會。」蘇亞雷斯說。

「我知道對方終結者怎麼投球，也知道他有什麼球種，我只是專注地等一個好球，也沒想太多，也不是想當什麼英雄，就只是想把球打進場內，感謝上帝，我把球打進界內，還是一支二壘安打，我們就這樣贏了。」蘇亞雷斯最後表示。