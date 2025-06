0.1%勝率翻盤！ 響尾蛇9上落後6分史詩級逆轉勇士

▲響尾蛇馬提(Ketel Marte)4支2(含1轟)為球隊上演逆轉秀的功臣之一。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

亞利桑那響尾蛇在台灣時間6日於Truist球場上演史詩級逆轉,從9局上半6分落後的劣勢中起死回生,單局灌進7分的他們最終以11比10擊敗亞特蘭大勇士,完成系列賽3連勝橫掃。

根據聯盟統計,當比賽進入第9局且落後6分或以上時,響尾蛇此前戰績為0勝419敗,而勇士過去在領先6分進入9局的情況下,曾一度取得766連勝,這場比賽的結局不僅打破2項紀錄,更震撼整個大聯盟。

響尾蛇今天前3局就陷入0比6落後,第7局結束時仍以3比9苦追;比賽進入9局上半時,勇士的即時勝率高達99.9%,但就在1出局後,響尾蛇攻勢突然如猛虎出閘般的瘋狂展開,單局狂敲6支安打(含2轟)、選到3次保送猛灌7分,最終蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)擊出致勝二壘安打打進球隊第11分,領軍完成戲劇性逆轉秀。

「我覺得我們現在真的很棒,我們打得很好,有很棒的能量,我們很清楚這場比賽沒有在27個出局數前結束,」蘇亞雷斯賽後表示,「這場比賽、第9局,就是我們風格的最佳寫照,我們永不放棄,我們就這樣一個接一個地把這局建立起來,一發全壘打、一個保送、又一發全壘打、又一個保送,開始對上強投打出精彩的打席。」

響尾蛇主帥洛夫洛(Torey Lovullo)則感性說道,「我就像個驕傲的老爸,看著一群小聯盟的小孩完成了大事,這真的是dugout(休息區)裡的真實感受。」

「你只能掛著希望,希望他們能扭轉戰局,而他們真的一個打席接一個地做到了,古力歐(Lourdes Gurriel Jr.)的那支全壘打讓我們重新點燃能量,接著蘇亞雷斯、我們隊上的主力打點製造者站上打擊區,壘上有追平分,然後他真的做到了,這是球隊的魔幻時刻,」洛夫洛提及。

這次逆轉的苦主是勇士的牛棚,第8局登板的布萊維特(Scott Blewett )和終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias);布萊維特被打3安失5分,伊格雷西亞斯則被打4安失3分並吞下救援失敗。蘇亞雷斯在第9局兩次打擊都對上他們,第一次被布萊維特偏低滑球三振,第二次則敲出對伊格雷西亞斯投出的內角變速球形成致勝二壘安打。

「他們今天真的對我投得很難打,整個系列賽都很難打,那局開局被三振時我還有點不爽,在休息區裡想著那些誘打球和滑球,但當我看到隊友們一個接一個把局數撐起來,我就想:也許我還能有一次打擊機會。」蘇亞雷斯說。

「我知道對方終結者怎麼投球,也知道他有什麼球種,我只是專注地等一個好球,也沒想太多,也不是想當什麼英雄,就只是想把球打進場內,感謝上帝,我把球打進界內,還是一支二壘安打,我們就這樣贏了。」蘇亞雷斯最後表示。