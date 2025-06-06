客場0比1不敵印尼　中國男足分組墊底確定無緣2026世界盃

▲印尼小將羅梅尼（Ole Romeny）踢進全場唯一進球。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者胡冠辰／綜合報導
一直期盼自2002年後再度進軍世界盃的中國男足，台灣時間6日晚間卻在雅加達踢到鐵板，中國男足以0比1不敵由荷蘭傳奇名將克魯伊維特（Patrick Kluivert）執教的印尼隊，吞下本屆亞洲區資格賽第7敗，分組墊底，提前確定無緣2026年世界盃。
FT : ???????? Indonesia 1-0 China ????????
[Ole Romeny 45' (pen) ]
Alhamdulillah, menang coy!
Timnas Indonesia akhirnya menang atas China, terakhir kali mereka menang atas China terjadi pada tahun 1987.
Come on you Garuda ???????? pic.twitter.com/zhscR1Naow— ALL ABOUT ARSENAL FC (@All_AboutARS) June 5, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
上半場第45分鐘，印尼坎布亞亞（Ricky Kambuaya）在身體接觸後倒地，裁判經VAR確認後判給印尼一記12碼罰球，牛津聯隊前鋒羅梅尼（Ole Romeny）主罰命中，讓格羅拉蓬卡諾體育場（Gelora Bung Karno Stadium）7萬6000名球迷瞬間沸騰，這記進球也成為致勝關鍵，最終印尼1比0收下勝利。
Ole Romeny has scored in every match he’s played for the Indonesian NT ..— حمودي ????????² . (@Lhmdmd_70) June 5, 2025
Goal vs Australia
Winning goal vs Bahrain
Now gives them the lead against China
What an incredible impact! pic.twitter.com/TOxsU9bv2B
亞洲區資格賽賽還剩一輪的情況下，印尼目前積分12分排名第4，唯一仍可能威脅印尼晉級的是巴林，但他們必須擊敗沙烏地阿拉伯才能保住希望。
中國男足在資格賽僅取得2勝7敗，印尼隊在克魯伊維特帶領下，試圖闖進自1945年建國以來的首屆世界盃，整場比賽他們控球占優、防守嚴密。
「在競爭如此激烈的小組中，如果能夠晉級下一階段，我們就有很大的希望衝進世界盃，」中國主帥伊萬科維奇（Branko Ivanković）賽後無奈表示，「但我們沒有成功，我作為主教練肯定要承擔非常大的責任。」
One game One Goal— Gus Choy Markochoy (@choymarkochoy_) June 5, 2025
Ole Romeny bermain di #TimnasIndonesia membawa #GarudaMendunia dan membuka peluang masuk keputusan 4 piala duni#TimnasDaypic.twitter.com/DFrNrrE6W7 pic.twitter.com/E8hwYRmQsc
在這場比賽中，中國18歲小將王鈺棟首次代表國家先選出場，另一名前鋒劉誠宇替補登場也完成國家隊的處子秀，對於這些中國足球未來的希望，伊萬科維奇說，「年輕球員的到來給隊伍注入了很大的動力，通過他們的表現來看，中國隊會有很好的未來。」
對於這場輸球，伊萬科維奇最後提及印尼隊實力堅強，狀態保持得很好，來印尼之前就知道比賽會很艱苦，尤其是當地嚴酷的天氣條件也是一大挑戰，「感謝我的球員拚到了最後一分鐘。」
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