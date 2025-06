客場0比1不敵印尼　中國男足分組墊底確定無緣2026世界盃

▲印尼小將羅梅尼(Ole Romeny)踢進全場唯一進球。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

一直期盼自2002年後再度進軍世界盃的中國男足,台灣時間6日晚間卻在雅加達踢到鐵板,中國男足以0比1不敵由荷蘭傳奇名將克魯伊維特(Patrick Kluivert)執教的印尼隊,吞下本屆亞洲區資格賽第7敗,分組墊底,提前確定無緣2026年世界盃。

上半場第45分鐘,印尼坎布亞亞(Ricky Kambuaya)在身體接觸後倒地,裁判經VAR確認後判給印尼一記12碼罰球,牛津聯隊前鋒羅梅尼(Ole Romeny)主罰命中,讓格羅拉蓬卡諾體育場(Gelora Bung Karno Stadium)7萬6000名球迷瞬間沸騰,這記進球也成為致勝關鍵,最終印尼1比0收下勝利。

Ole Romeny has scored in every match he’s played for the Indonesian NT ..

Goal vs Australia

Winning goal vs Bahrain

Now gives them the lead against China

What an incredible impact! pic.twitter.com/TOxsU9bv2B