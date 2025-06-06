客場0比1不敵印尼　中國男足分組墊底確定無緣2026世界盃

▲印尼小將羅梅尼（Ole Romeny）踢進全場唯一進球。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

一直期盼自2002年後再度進軍世界盃的中國男足，台灣時間6日晚間卻在雅加達踢到鐵板，中國男足以0比1不敵由荷蘭傳奇名將克魯伊維特（Patrick Kluivert）執教的印尼隊，吞下本屆亞洲區資格賽第7敗，分組墊底，提前確定無緣2026年世界盃。

FT : ???????? Indonesia 1-0 China ????????

[Ole Romeny 45' (pen) ]



Alhamdulillah, menang coy!

Timnas Indonesia akhirnya menang atas China, terakhir kali mereka menang atas China terjadi pada tahun 1987.



Come on you Garuda ???????? pic.twitter.com/zhscR1Naow [廣告]請繼續往下閱讀... June 5, 2025

上半場第45分鐘，印尼坎布亞亞（Ricky Kambuaya）在身體接觸後倒地，裁判經VAR確認後判給印尼一記12碼罰球，牛津聯隊前鋒羅梅尼（Ole Romeny）主罰命中，讓格羅拉蓬卡諾體育場（Gelora Bung Karno Stadium）7萬6000名球迷瞬間沸騰，這記進球也成為致勝關鍵，最終印尼1比0收下勝利。

Ole Romeny has scored in every match he’s played for the Indonesian NT ..

Goal vs Australia

Winning goal vs Bahrain

Now gives them the lead against China

What an incredible impact! pic.twitter.com/TOxsU9bv2B — حمودي ????????² . (@Lhmdmd_70) June 5, 2025

亞洲區資格賽賽還剩一輪的情況下，印尼目前積分12分排名第4，唯一仍可能威脅印尼晉級的是巴林，但他們必須擊敗沙烏地阿拉伯才能保住希望。

中國男足在資格賽僅取得2勝7敗，印尼隊在克魯伊維特帶領下，試圖闖進自1945年建國以來的首屆世界盃，整場比賽他們控球占優、防守嚴密。

「在競爭如此激烈的小組中，如果能夠晉級下一階段，我們就有很大的希望衝進世界盃，」中國主帥伊萬科維奇（Branko Ivanković）賽後無奈表示，「但我們沒有成功，我作為主教練肯定要承擔非常大的責任。」

One game One Goal

Ole Romeny bermain di #TimnasIndonesia membawa #GarudaMendunia dan membuka peluang masuk keputusan 4 piala duni#TimnasDaypic.twitter.com/DFrNrrE6W7 pic.twitter.com/E8hwYRmQsc — Gus Choy Markochoy (@choymarkochoy_) June 5, 2025

在這場比賽中，中國18歲小將王鈺棟首次代表國家先選出場，另一名前鋒劉誠宇替補登場也完成國家隊的處子秀，對於這些中國足球未來的希望，伊萬科維奇說，「年輕球員的到來給隊伍注入了很大的動力，通過他們的表現來看，中國隊會有很好的未來。」

對於這場輸球，伊萬科維奇最後提及印尼隊實力堅強，狀態保持得很好，來印尼之前就知道比賽會很艱苦，尤其是當地嚴酷的天氣條件也是一大挑戰，「感謝我的球員拚到了最後一分鐘。」