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尼克今夏出手搶杜蘭特或字母哥？　明星長人唐斯恐成交易籌碼

▲▼太陽杜蘭特；塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽今夏可能與杜蘭特分道揚鑣。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA豪門尼克止步東區冠軍賽後，閃電開除主帥席波杜（Tom Thibodeau），今夏可能進行陣容重整。據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，紐約軍團在季中交易截止前曾與2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）「互有興趣」，但最終未能促成交易，今夏可能再次出手搶人。

查拉尼亞指出，尼克曾在2月交易截止前，向太陽提出有關杜蘭特的交易報價，雙方當時「互相有意」，但最終並未達成交易。隨著尼克休賽季解僱總教練席波杜，預計將重啟補強計畫，杜蘭特仍是主要目標之一。

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▲▼湖人唐西奇、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國媒體報導，尼克季中曾追求杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

太陽正面臨重組，杜蘭特下季5470萬美元的年薪成為一大包袱，需要釋出空間調整球隊結構。將滿37歲的KD預估將成鳳凰城兜售的對象，生涯已進入尾聲的他，勢必希望前往具備爭冠實力的球隊，本季拿下51勝、闖進東區決賽的尼克是理想新東家。

外界預測，尼克若想促成這筆交易，可能要以明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）為核心交易籌碼。唐斯下季薪資5310萬美元，與杜蘭特相當，合約還包含1年球員選項，總值高達1.18億美元。

▲▼尼克明星長人唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克明星長人唐斯恐成交易籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

尼克另一個潛在補強人選是公鹿的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），他下季薪資5410萬美元，也有一份加上球員選項的頂薪合約，總值達1.212億美元。「字母哥」日前曾公開表示，對未來動向持開放態度，不排除離隊。

不過查拉尼亞提醒，尼克若真換來杜蘭特，恐會面臨與當年太陽類似的困境，犧牲大量深度換得超級巨星，反讓球隊整體戰力失衡。太陽當年一口氣網羅杜蘭特、畢爾（Bradley Beal），卻幾乎「清空板凳」，結果不進反退。

目前外界仍不清楚尼克曾向太陽提出的具體報價，但據報導，太陽與勇士當時交易進展更接近達成，但被杜蘭特本人喊卡。

關鍵字： 籃球NBA紐約尼克Kevin DurantKarl-Anthony TownsGiannis Antetokounmpo

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