道奇8局大反攻6：5逆轉大都會　大谷翔平突破剋星敲雙安

Michael for the lead! pic.twitter.com/fzobYeUkGl — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 5, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇在與國聯東區龍頭紐約大都會的四連戰最後一戰中以6：5逆轉勝出，由本季狀況低迷、打擊率排名全聯盟墊底的外野康佛托（Michael Conforto）擊出關鍵勝利打點，成為致勝英雄。

道奇先發右投納克（Landon Knack）*首局僅用10球就解決對手三上三下，但2局上被阿隆索（Pete Alonso）擊出陽春砲，本季第15轟出爐。3局上又連續挨打，先後被尼莫（Brandon Nimmo）和馬堤（Starling Marte）敲出「背靠背」全壘打，單局失3分，最終投不滿4局提前退場。

道奇打線在3局下展開反攻，面對大都會先發左投彼得森（David Peterson），成功在一出局一、二壘時串連攻勢，由2棒貝茲（Mookie Betts）、3棒史密斯（Will Smith）接連敲出適時安打，單局追回3分，將比分縮小至1分差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

8局上，道奇第三任投手烏瑞尼亞（José Ureña）再失1分，大都會將領先擴大為5比3。

但8局下，道奇再度發動反擊。史密斯從大都會後援蓋瑞特（Reed Garrett）手中擊出左外野方向的適時二壘安打追回1分，隨後帕赫斯（Andy Pages）擊出三壘滾地球，對方三壘手發生失誤，讓道奇追平比數。接著在二出局一、二壘的機會下，輪到8棒康佛托上場，他將球掃向左外野，擊出逆轉勝的適時安打。

9局上，道奇終結者左投史考特（Tanner Scott）登板守成，成功拿下近7場出賽以來的首度救援成功，道奇最終將系列戰以2勝2敗作收，成功守住主場尊嚴。

大谷翔平此役擔任先發一棒指定打擊，首打席遭滑球三振，第二、三打席則分別敲出中外野與右外野安打，第四打席遭三振。繼上次面對彼得森4打數吞3K後，此戰擊出2安打。賽後打擊率升至.295，OPS達1.037。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）