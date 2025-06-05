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印度板球隊重大踩踏悲劇！　30萬人硬擠進球場造成11死

▲班加羅爾踩踏悲劇。（圖／達志影像／美聯社）

▲班加羅爾奪下今年IPL冠軍，但賽後慶祝活動卻釀踩踏悲劇。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

班加羅爾皇家挑戰者（下稱RCB）球迷近期歡慶隊史首次奪得印度超級板球聯賽（IPL）冠軍，沒想到卻因現場人潮失控釀成悲劇；根據官方消息指出，在齊納斯瓦米體育場（Chinnaswamy Stadium）周邊爆發的踩踏事件至少成11人死亡、數十人受傷，部份傷者包括兒童。

事故發生在RCB勝利遊行與球隊公開慶祝活動期間，當地體育場能容納約3.5萬人，沒想到當天現場湧入的人數卻達20至30萬人遠超負荷；擁擠人潮外加缺乏有效人流管理之下，人群突破體育場大門，導致場外形成類似踩踏的混亂局面。

事發當下警方與急救人員冒著大雨與癱瘓的交通緊急將傷者送醫，現場更有不少球迷從鄰近的Cubbon Park地鐵站失去意識，隨後被抬出，他們被送往Bowring醫院與Lady Curzon醫院急救。院方表示，受傷情況包括脫水、外傷、顱部輕傷與精神創傷。

卡納塔克邦首席部長席達拉邁亞（Siddaramaiah）對此表示，「我們不會為這事件辯護，也不會將其政治化，我已下令展開司法調查，並限期15天內提交報告。」

RCB球團於事發後發布聲明，對事件表達「深切哀痛」，並說「我們已立即修改活動安排，並遵循地方政府的指示，我們最重視所有民眾的安全，並向逝者家屬致哀。」

據了解，慶典訊息於比賽後晚間臨時發布，並在社群媒體上迅速擴散，吸引大批球迷前往，儘管交警於隔天中午緊急公告需憑票入場，並建議民眾避開市中心，仍未能有效遏止湧入人潮。

由於場外混亂加劇，警方緊急要求RCB縮短活動，並取消原定勝利繞場遊行，隊伍於當日下午由副首席部長迎接後，短暫現身體育場，隨即離開。當地警方為控制場面，曾短暫關閉多個地鐵站、動用額外保全並啟用行動干擾器，無奈成效有限，晚間甚至有航空公司因地面交通癱瘓發出航班延誤預警。

▲班加羅爾踩踏悲劇。（圖／達志影像／美聯社）

▲班加羅爾踩踏悲劇。（圖／達志影像／美聯社）

印度板球總會（BCCI）秘書薩伊基亞（Devajit Saikia）也對事件表示遺憾，「這是人氣過高帶來的反效果，主辦單位顯然未充分規劃安全措施。」

傷者家屬與在場球迷則批評地方當局與主辦單位準備不足、資訊不清、疏於管理，導致本可避免的悲劇發生；RCB本季奪冠本是球隊自2008年創隊以來的里程碑，然而這場以歡慶為名的活動，如今卻因缺乏組織與預防措施，成為印度體育史上最沉重的一頁。

關鍵字： 足球印度班加羅爾

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