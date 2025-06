印度板球隊重大踩踏悲劇！　30萬人硬擠進球場造成11死

▲班加羅爾奪下今年IPL冠軍,但賽後慶祝活動卻釀踩踏悲劇。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

班加羅爾皇家挑戰者(下稱RCB)球迷近期歡慶隊史首次奪得印度超級板球聯賽(IPL)冠軍,沒想到卻因現場人潮失控釀成悲劇;根據官方消息指出,在齊納斯瓦米體育場(Chinnaswamy Stadium)周邊爆發的踩踏事件至少成11人死亡、數十人受傷,部份傷者包括兒童。

This wasn’t luck. This was loyalty paying rent after 18 years. pic.twitter.com/kOfZ7aX7RF

事故發生在RCB勝利遊行與球隊公開慶祝活動期間,當地體育場能容納約3.5萬人,沒想到當天現場湧入的人數卻達20至30萬人遠超負荷;擁擠人潮外加缺乏有效人流管理之下,人群突破體育場大門,導致場外形成類似踩踏的混亂局面。

事發當下警方與急救人員冒著大雨與癱瘓的交通緊急將傷者送醫,現場更有不少球迷從鄰近的Cubbon Park地鐵站失去意識,隨後被抬出,他們被送往Bowring醫院與Lady Curzon醫院急救。院方表示,受傷情況包括脫水、外傷、顱部輕傷與精神創傷。

卡納塔克邦首席部長席達拉邁亞(Siddaramaiah)對此表示,「我們不會為這事件辯護,也不會將其政治化,我已下令展開司法調查,並限期15天內提交報告。」

RCB球團於事發後發布聲明,對事件表達「深切哀痛」,並說「我們已立即修改活動安排,並遵循地方政府的指示,我們最重視所有民眾的安全,並向逝者家屬致哀。」

At least 11 people died in a stampede outside a cricket stadium in Bengaluru as crowds gathered to celebrate Royal Challengers Bengaluru’s first IPL title. pic.twitter.com/wt7wu060iq