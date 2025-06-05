林書豪G3確定回歸拚聽牌！新北國王季後賽前2戰狂勝49分

▲新北國王當家球星林書豪G3確定回歸。（圖／TPBL職籃提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王與台北台新戰神今（5）日將進行TPBL季後賽首輪G3，根據賽前的登錄名單，林書豪確定回歸陣中，國王此系列賽前2戰合計狂勝49分，今日作客台北和平籃球館，尋求3連勝搶先聽牌；戰神則再次改變洋將配置，由莫爾曼、米勒以及艾力克上場。

TPBL本季龍頭此系列賽首戰僅9人應戰，因為球隊另外「9壯士」飛到蒙古參加亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽，儘管人手不足，他們還是以111比88大勝23分；第2戰則是當家球星林書豪身體不適，掛起免戰牌，但國王完全沒受影響，又以109比83狂電戰神收下2連勝，2戰合計贏了49分。

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G3將移師戰神主場台北和平籃球館，賽前國王迎來好消息，林書豪確定回歸，他本季例行賽共出賽30場，率隊取得24勝6敗的亮眼成績；他缺陣的6場，國王則僅拿下2勝4敗，足見其重要性。

▲戰神狀元雷蒙恩。（圖／TPBL職籃提供）

而之前風塵僕僕從蒙古趕回台灣參賽的國王球員，經過幾天休息、調整，預計此戰能「滿血」上陣，團隊戰力更趨完整；對平均輸分高達24.5分的戰神來說，現在的處境相當艱難。

戰神總教練許皓程G2賽後曾強調，「我們沒有想要認輸，接下來希望拿1勝，甚至是更多勝！」他們此戰再次改變洋將配置，捨棄了前2場都在名單上的麥卡倫，改由莫爾曼、米勒以及艾力克上場，希望能扭轉局勢。