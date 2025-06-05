張祖恩完成手肘韌帶重建手術！本季報銷、球團全力協助復健

▲張祖恩 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟投手張祖恩，於4月11日二軍先發出賽的過程中，比賽第六局因手部不適提前退場休息。在經過檢查後，確認為手肘內側韌帶撕裂傷，在經過與主治醫師以及球團討論後，決定進行韌帶重建手術。球團也將全力協助張祖恩手術後的復健規劃，期待在傷勢恢復後，回到賽場上為中信兄弟持續奮戰！

今年21歲的張祖恩，是中信兄弟於2022年中職新人選秀會上第7輪指名的投手，於2023年季末正式登上一軍舞台，該年累計7場的後援出賽，拿下1次的中繼成功。去年，張祖恩全年度皆在二軍出賽，有16場的先發登板，繳出3勝6敗的二軍成績，是中信兄弟陣中極力養成的重要先發投手之一。

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在本季4月11日的二軍例行賽事中，張祖恩擔任先發面對味全龍二軍，在完成前五局的投球任務後，第六局出現手部不適的狀況，教練團基於慎重考量及保護選手立場之下，立即安排防護團隊協助張祖恩到醫院進行核磁共振（MRI）檢查，經診斷後確定手部不適位置為手肘內側韌帶撕裂傷。

在經由與教練團、主治醫師及防護團隊討論後，張祖恩決定進行手肘內側韌帶重建手術，並在家人的協助下，已於近期完成手術回歸二軍進行休息養傷。中信兄弟球團也會全力幫助張祖恩給予全方位的支持，期待未來一年能夠積極復健，回歸球場展現優異的天賦。