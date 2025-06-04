太陽積極兜售杜蘭特「降低交易要價」　火箭超車灰狼成最大熱門

▲太陽正積極兜售2屆FMVP杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

隨著高薪3巨頭組合宣告失敗，太陽與2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）分道揚鑣的氛圍越來越濃厚，《The Athletic》記者艾科（Kelly Iko）近日爆料，鳳凰城正積極兜售這位36歲巨星，並逐步降低交易要價。根據最新賭盤，火箭已經「超車」灰狼，成為KD最可能的新東家。

艾科報導，太陽除了尋求兜售杜蘭特，並將從下個月選秀會的第10順位開始，重新掌握他們的完整選秀資產。火箭也參與了相關溝通，鳳凰城已逐步降低對KD的交易開價。

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▲多支強隊對杜蘭特有意，爭奪戰一觸即發。（圖／達志影像／美聯社）

火箭被視為杜蘭特的理想落腳處之一，因為他們擁有一批年輕核心、一位證明過自己的主帥烏多卡（Ime Udoka）以及上季全聯盟數一數二的防守陣容。不過休士頓內部仍有不同的聲音，「對於要不要為一名36歲、且剛傷癒復出的球員拆解現有陣容，隊內仍存在疑慮，因此能否成交有變數。」

《DraftKings》最新賭盤顯示，火箭目前以+280的賠率，成為最被看好能搶下杜蘭特的球隊，其次是灰狼（+300）與原東家太陽（+350）。

▲最新賭盤顯示，火箭已超車灰狼，成為杜蘭特最可能的新東家。（圖／達志影像／美聯社）

除了火箭與灰狼，《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）也點名尼克、熱火與馬刺等隊對杜蘭特有濃厚興趣。NBA資深名記者史坦（Marc Stein）提到，灰狼很有意願讓KD與「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）聯手，打造更具殺傷力的爭冠陣容。

杜蘭特今夏是否再次轉隊成為焦點，將牽動整個NBA版圖的變動，休賽季恐再掀起一波巨星交易旋風。