大谷翔平3支0！弗里曼再見安打、蒙西雙響　道奇逆轉勝保首位

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊4日（台灣時間）迎戰大都會，蒙西雙響砲幫助球隊追平比數，延長賽由弗里曼（Freddie Freeman）敲出再見安打，終場以6比5逆轉獲勝，終止近期2連敗。

大谷翔平3打數無安打，吞下2次三振，獲得2次保送，目前打擊率為.288，OPS為1.039。蒙西表現亮眼，4打數2支全壘打，貢獻3分打點，打擊率提升至.239。弗里曼同樣是致勝功臣，5打數敲出2安打、貢獻2分打點並跑回1分，打擊率為.369。

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大都會首局就發動攻勢，阿隆索（Pete Alonso）適時安打攻下1分。道奇1局下隨即反攻，雖然大谷翔平遭到三振，但傷癒復出的貝茲敲出安打，弗里曼再補上一支二壘安打追平比數。接著赫南德茲（Teoscar Hernández）獲保送、史密斯（Will Smith）打回1分，隨後蒙西開轟，道奇單局灌進4分反超。

索托（Juan Soto）3局上轟出本季第11支全壘打，幫助大都會追成3比4。克蕭（Clayton Kershaw）在5局上再遇亂流，阿隆索的關鍵二壘安打扳平比數，尼莫（Brandon Nimmo）擊出內野安打，克蕭補位接球但經重播改判為安全上壘，跑者趁機回本壘得分，大都會以5比4超前，克蕭提前退場。

道奇8局下展開反攻，大谷翔平獲保送、貝茲敲安，並靠暴投攻佔二、三壘，但最終無功而返。9局下蒙西再轟陽春砲追平比數，繼2日之後再次演出雙響砲，雙方進入延長賽。

10局下，大谷翔平獲得大都會牛棚投手布托（José Buttó）故意保送，接著由弗里曼敲出左外野深遠安打，完成再見安打，道奇氣走大都會。

由於國聯西區第二名的教士隊當天也贏球，若道奇此役落敗，將可能失去自4月27日以來、持續37天的分區龍頭地位，所幸在關鍵時刻成功守住領先。

大谷翔平在5月火力全開，單月轟出15支全壘打，不僅獲得月MVP，亦追平其在天使隊時期2023年6月創下的個人與道奇單月紀錄。6月向來是他表現出色的月份，過去4年有3次在6月敲出雙位數全壘打，外界對他未來的表現持續看好。

大都會先發投手梅吉爾（Tylor Megill）主投6局失4分，前Lamigo桃猿洋投威達爾（Brandon Waddell）中繼1局無失分；布拉佐班（Huascar Brazobán）雖挨轟，仍成功守下救援。布托（José Buttó）在延長賽失分，承擔敗投。道奇終結者史考特（Tanner Scott）上場比賽遭狙擊，本場重新振作，後援1局飆出2次三振，收下本季第2勝。