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傑尼獅主題日壓軸登場！FEniX五人合體開球首秀獻給統一獅

▲傑尼獅主題週開球嘉賓。（圖／統一獅提供）

▲傑尼獅主題週開球嘉賓。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅本季壓軸主題日活動「2025兆豐銀行傑尼獅主題日」即將於6月14日熱烈展開，球團今年以「MR. LIONS」為主題，8位球員變身最帥男團成員掀起熱議。而活動首日更邀請新生代超人氣唱跳男團FEniX擔任開球嘉賓，為為期兩天的主題日揭開序幕。

FEniX由陳峻廷（Eden）、曹家齊（Keith）、徐彭臒（MAX）、李承隆（Tzo）與夏浦洋（Vito）五位成員組成，2022年出道後以其舞台魅力與多元音樂風格快速累積人氣，不僅在YouTube頻道展現幽默日常風格，更成功於上月完成TICC首場大型演唱會，成為目前台灣最具代表性的新生代男團之一。

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這次應統一獅之邀，FEniX將五人首度合體投出開球，也將在球賽開打前帶來15分鐘精采演出。對於能有機會站上不同球場表演，擁有棒球經歷的夏浦洋特別表示：「這是一個難得的經驗，除了能與南台灣的球迷近距離互動，也希望藉此讓更多棒球迷認識FEniX！」

FEniX將於當日換上專屬球衣亮相，獻出首次五人合體開球演出，邀請粉絲與球迷一同進場見證這場跨界結合的精采瞬間，為台灣棒球與流行音樂圈注入更多熱情與活力。

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