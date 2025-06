勇士天王柯瑞自曝有冒牌者症候群　懷疑「自己有做到最好嗎？」

▲柯瑞坦承偶爾也會出現冒牌者症候群,懷疑自己是否夠好。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

NBA史上最偉大的射手、勇士天王柯瑞(Stephen Curry)在場上光芒四射,看起來無所不能,但他近日在接受《CNBC》專訪時罕見吐露內心脆弱的一面,坦言偶爾也會有「冒牌者症候群(Impostor Syndrome)」,懷疑自己是否真的配得上這一切榮耀。

《CNBC》將在當地時間周三推出專題紀錄片《Curry Inc.: The Business of Stephen Curry》,柯瑞在片中接受專訪時表示,即使已經是4屆NBA總冠軍、11屆全明星球員,也會有自我懷疑的時刻,「就像所有人一樣,你會對自己產生懷疑,有時候會有『冒牌者症候群』。」

▲即便擁有4座冠軍與11次全明星榮耀,柯瑞仍不時自省是否有照顧好周遭的人。(圖/達志影像/美聯社)

柯瑞坦言,有時會陷入反思,「你會思考自己是否真的盡全力照顧那些倚賴你的人?是否在自己設定的每個領域都有發揮潛力?這些是每天都會出現的念頭,是我每天都在努力釐清的問題。」

除了賽場上的壓力,家庭角色同樣讓柯瑞感到責任重大,「我們每個人都想成為更好的丈夫、更好的父親、更專注於當下,因為我們被拉往很多方向——我也一樣。」

儘管忙碌,柯瑞也提醒自己別忘了享受過程,「這一切對我來說仍覺得不可思議,有時候你只需要讓自己放輕鬆,好好享受這一切。」

▲除了賽場上的壓力,家庭角色同樣讓柯瑞感到責任重大。(圖/達志影像/美聯社)