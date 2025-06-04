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勇士天王柯瑞自曝有冒牌者症候群　懷疑「自己有做到最好嗎？」

▲勇士柯瑞、火箭格林。（圖／路透）

▲柯瑞坦承偶爾也會出現冒牌者症候群，懷疑自己是否夠好。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

NBA史上最偉大的射手、勇士天王柯瑞（Stephen Curry）在場上光芒四射，看起來無所不能，但他近日在接受《CNBC》專訪時罕見吐露內心脆弱的一面，坦言偶爾也會有「冒牌者症候群（Impostor Syndrome）」，懷疑自己是否真的配得上這一切榮耀。

《CNBC》將在當地時間周三推出專題紀錄片《Curry Inc.: The Business of Stephen Curry》，柯瑞在片中接受專訪時表示，即使已經是4屆NBA總冠軍、11屆全明星球員，也會有自我懷疑的時刻，「就像所有人一樣，你會對自己產生懷疑，有時候會有『冒牌者症候群』。」

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▲▼勇士柯瑞；金塊戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲即便擁有4座冠軍與11次全明星榮耀，柯瑞仍不時自省是否有照顧好周遭的人。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞坦言，有時會陷入反思，「你會思考自己是否真的盡全力照顧那些倚賴你的人？是否在自己設定的每個領域都有發揮潛力？這些是每天都會出現的念頭，是我每天都在努力釐清的問題。」

除了賽場上的壓力，家庭角色同樣讓柯瑞感到責任重大，「我們每個人都想成為更好的丈夫、更好的父親、更專注於當下，因為我們被拉往很多方向——我也一樣。」

儘管忙碌，柯瑞也提醒自己別忘了享受過程，「這一切對我來說仍覺得不可思議，有時候你只需要讓自己放輕鬆，好好享受這一切。」

▲▼灰狼艾德華茲、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲除了賽場上的壓力，家庭角色同樣讓柯瑞感到責任重大。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Stephen Curry

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