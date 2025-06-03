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快訊／古林睿煬第3局突然退場　僅投2.1局、39球

▲▼ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日職兩聯盟交流賽於3日開打，日本火腿在主場迎戰阪神。台灣投手古林睿煬先發登板，前兩局順利化解危機，第3局在壘上有跑者的情況下突然退場，總計僅投2.1局，用球數39球，被敲3支安打、投出2次三振，無失分。

古林睿煬在1局上首打席面對近本光司，連投4顆速球，最快球速達154公里，在2好2壞情況下投出一顆曲球，成功讓對手擊出一壘滾地球出局。接著被中野拓夢敲出中外野安打，隨後對戰備受關注的森下翔太，讓他擊出中外野飛球，跑者推進至三壘。他再以一顆155公里速球三振央聯全壘打王佐藤輝明，成功化解失分危機。

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古林睿煬2局上被大山悠輔敲出安打，接著賀南德茲（Ramon Hernandez）擊出游擊方向滾地球，未能完成雙殺，以野手選擇上壘。面對豊田寛則三球三振，接著讓木浪聖也擊出左外野飛球，順利結束該局。

阪神先發投手才木浩人僅用13球投完前兩局，火腿打線遭到全面壓制。

古林睿煬3局上先讓梅野隆太郎擊出三壘滾地球出局，再次面對首棒近本光司，遭擊出右外野安打。面對中野拓夢投出第一球時，跑者盜上二壘。古林蹲下來閃球時突然感到身體不適，主動喊暫停，投手教練與防護員隨即上前察看，最後決定退場休息。

火腿緊急換投，由齋藤友貴哉接替，他製造游擊滾地球解決中野拓夢，隨後保送森下翔太，再讓佐藤輝明擊出滾地球，沒有掉分。

古林睿煬在5月表現穩定，3場出賽繳出防禦率1.64的亮眼數據，其中在11日對樂天金鷲先發登板，僅用98球完投完封，拿下日職生涯首場完封勝，並達成傳說中的「麥達克斯（Maddux）式完封」。

關鍵字： 古林睿煬台灣投手日本職棒完封勝球星

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