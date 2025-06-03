快訊／陳傑憲季中受邀赴大聯盟活動掀熱議　統一獅發布3點聲明

▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅球星陳傑憲確定將代表球團出席美國職棒芝加哥白襪隊6月底舉辦的台灣日活動，成為首位參與此類活動的現役台灣職棒選手。適逢球季期間掀起球迷熱議，擔心影響比賽，統一獅3日緊急發布3點聲明，解釋這次活動的目的。

統一獅表示，今年四月，球團與經紀公司接獲主辦單位洽談邀請統一獅陳傑憲、UniGirls 女孩出席芝加哥白襪隊台灣日活動。洽談期間持續與主辦單位討論執行可能性，並多次表達希望活動出席時間應盡可能避免影響球隊賽事運作。為配合芝加哥白襪主場賽程，因而規劃於六月底進行本次合作活動。

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五月中旬，獅隊花蓮主場賽事因雨延賽，補賽延至 6 月 28 日。球團也與教練團進行討論，經公司整體評估後，同意陳傑憲代表獅隊參與本次 MLB 芝加哥白襪隊台灣日活動，主要原因說明如下：

第一：

過去 MLB 職業球隊也曾與台灣各職棒啦啦隊合作參與台灣日活動，但未曾有現役台灣職業球員參與台灣日活動。球團整體評估後，仍期待以不一樣的交流方式進行互動，因此期待陳傑憲身為隊長及世界 MVP 能參與活動。且本次活動陳傑憲個人也無收取任何出席費用，本次活動費用全額由主辦方尋求贊助與本公司支付。

第二：

本次交流活動為了讓陳傑憲選手避免太過疲勞，本次往返航班班機也安排商務艙搭乘。活動期間，球隊為顧及選手活動安全及疲勞性，也安排防護員陪同隨行參加本次活動，讓陳傑憲在身心狀況能夠更舒適參與活動，期待活動結束後返台，能夠以好的狀態投入下半季球賽，在球場上用最好表現呈現給球迷。

第三：

本次交流活動規劃期間，陳傑憲希望能有效幫助球團與國際交流及增加球團能見度，願意配合，但同時也表達仍以不影響球隊比賽及戰績為主，其餘則交給球團與經紀公司和主辦方溝通。

此次活動安排並非單方面由選手決定，相關溝通與協調均基於三方共識進行。我們亦理解並尊重球迷對球隊表現的關心與期待，並持續與主辦方就後續安排保持密切聯繫。