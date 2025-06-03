葉伊恬參賽權風波延燒！桌協不甩體育署未道歉　雙方交鋒一次看

▲莊智淵子弟兵葉伊恬參賽遭擋風波延燒，桌協仍未道歉。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

「桌球教父」莊智淵的17歲愛徒葉伊恬因桌協擅自替她回絕WTT參賽邀約，錯失登上大滿貫賽的機會，此事件風波延燒，體育署震怒要桌協限期1天道歉並改善，但桌協昨（2）日僅簡短回應並未道歉，預計最快今日召開臨時理事會及選訓委員會，以下是體育署、桌協截至目前為止的「交鋒」。

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▲台灣桌球17歲女將葉伊恬。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

體育署與教育部：

6月1日，體育署發出聲明要求桌協秘書長葉國欽在一天內改善並公開致歉，否則不排除依《國民體育法》第43條，全面撤換協會管理階層，並暫停桌協所有補助款（選手培訓及參賽之外的補助）。

體育署長鄭世忠給桌協秘書長葉國欽的信件，被桌協刊登在官網上。鄭世忠在信中明確表示給葉國欽「1天」時間限期改善，並盼望他真誠公開向選手教練道歉。信中還提到，如果桌球協會從理事到管理階層仍無法理解以選手為核心的良善治理思維，建議集體退出，體育署不再支持，讓更能夠與新世代溝通的人接手。

▲體育署長鄭世忠。（圖／資料照）

6月2日 ，鄭世忠出席立法院院會受訪時表示，從未遇過一個協會在政府耐心提醒下，依然不願意接受以選手為核心思維，也不願意認錯。他認為桌協的問題在於不願意與選手溝通、傾聽，拒絕以選手為核心思維去決策。

鄭世忠也提到明年3月桌協要進行選舉，呼籲會員理事慎重思考，並表示體育署將徹查這幾個月異常增加的會員，絕不容許人頭會員主導選舉，也不會同意通訊投票。他強調，以選手的考量耐心溝通，這不是難事，選手要求的很簡單，就是秘書長一個道歉。

▲桌協祕書長葉國欽。（圖／翻攝自葉國欽臉書）

對於自己寫給桌協秘書長葉國欽的信件被公開在桌協官網上，鄭世忠冷回，「很好！剛好讓各位看看桌協目前的心態是如何。」他再次呼籲桌協時代已經在變，請站在選手角度耐心溝通，更點名批評桌協副理事長楊正雄，舉其掌管桌協30多年來的多項問題，包括不辦國際賽、選訓思維出問題、總是建議不適任人選擔任國家隊教練等，請對方認真思考要將桌協帶向何處。

教育部次長張廖萬堅則表示，體育署已警告桌協並暫停選手培訓、參賽以外的各項補助。他指出，桌協在選訓決策過程中，應尊重並協助選手參與WTT美國大滿貫賽的意願，不應擅自回絕邀請，侵害選手權益。此案已損害選手權益，桌協對外態度消極，嚴重損及專業治理形象。如果桌協未如期改善並公開道歉，教育部支持體育署依規定撤免協會秘書長，重整桌協運作。

桌協：

6月2日下午，桌協在官網發表聲明回應。聲明中提到，對於各界的批評指教，「本會當虛心檢討」。然而，桌協依舊未道歉，只表示將於近日內同時召開臨時理事會及選訓委員會，之後再將會議結論陳報體育署及向大眾說明。

▲桌協副理事長楊正雄（左2）曾獲2014年最佳教練。（圖／翻攝自體育署官網）

桌協副理事長楊正雄接受TSNA體育新聞訪問時重申尊重制度，若制度不合時宜可修改。他堅稱既然選手拿了國家「黃金計畫」的補助，就要以國家賽事為主，否則對其他沒補助的選手不公平，他也提到會召開會議檢討。

葉伊恬媽媽：

6月2日，葉伊恬媽媽感謝體育署長鄭世忠當選手的靠山，「終於看到有高度的官方單位出面，台灣的體育改革有望了！」 她也澄清在大滿貫賽參賽資格被撤前，他們早已決定參加亞青賽，且桌協最初並未強制要求參賽。她感性地表示，葉伊恬被取消的那張邀請函，因大家的幫忙發揮了最大的價值。

▲台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

總結過去2天事件發展時序：

體育署1日下午發出最後通牒，要求桌協秘書長限期1天道歉及改善，否則撤職及停補助。桌協選擇將署長給秘書長的信件公開，引起署長更多不滿。葉伊恬媽媽發聲感謝體育署長力挺，稱看到體育改革的希望。

桌協2日下午發布聲明，表示虛心檢討但未道歉，並將召開會議後說明。桌協副理事長楊正雄透過媒體回應，強調拿國家補助應優先打國家賽事。

教育部方面表態支持體育署採取的行動，並警告桌協不道歉、不改善就撤換秘書長，重整桌協運作。