運動雲

>

林政華再見接殺奪U18冠軍記憶猶新　本季穩定先發體能大考驗

▲樂天桃猿林政華（左）出席玉山盃記者會分享經驗。（圖／中華棒協提供）

▲樂天桃猿林政華（左）出席玉山盃記者會分享經驗。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿外野手林政華2日出席玉山盃青棒賽開賽記者會，回顧自己在青棒時期參加U18世界盃，為中華隊接殺最後一個出局數、拿下世界冠軍的榮耀時刻。他也鼓勵現場年輕球員莫忘初衷，帶著熱情享受比賽。

林政華表示：「當時入選中華隊是每位選手的夢想。U18世界盃每一場比賽的張力都非常大。以我的角色來說，和其他隊友相比並不算特別突出，因此壓力相對較小，我能保持熱情與初衷，盡力縮小與隊友的差距，用自己微薄的能力為球隊貢獻。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實林政華從小到大都是捕手，高中剛轉練外野一年就獲選國手，對他來說是意料之外的事。在U18世界盃期間多次擔任先發外野手，複賽終戰對加拿大時，他發生一次接球失誤，隔天冠軍戰開賽時被安排坐板凳，最終才替補上場擔任右外野守備。他回憶道：「那時我和林昱珉在旁邊傳接球，還開玩笑說要接到最後一球，沒想到真的發生了。」但當球飛過來時，他坦言仍受前一日失誤陰影響，「很慶幸自己能夠突破心魔，完成這個接殺。」

台東縣近年來在玉山盃屢創佳績，林政華在高二、高三時皆率隊晉級四強，2022年更奪下亞軍。他勉勵學弟們：「台東縣最大優勢就是熱情。如果給自己太大壓力，反而會綁手綁腳。一定要勇敢去衝刺！」

目前林政華已站穩樂天桃猿外野先發，出賽頻率明顯提升，隨著賽季進入中段，他也坦承面臨體能瓶頸。「體能確實有點下滑，以往沒有完整擔任先發的經驗。既然教練團給我機會與信任，我就必須想辦法維持狀態。」

關鍵字： 棒球林政華青棒樂天桃猿玉山盃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

桌協收「最後通牒」仍不認錯　體育署長：沒遇過這樣的協會

桌協收「最後通牒」仍不認錯　體育署長：沒遇過這樣的協會

體育署長最後通牒內容曝！限桌協1天內道歉「做不到請集體退出」

體育署長最後通牒內容曝！限桌協1天內道歉「做不到請集體退出」

寫給桌協秘書長信件竟在官網被公開　鄭世忠冷回「很好」

寫給桌協秘書長信件竟在官網被公開　鄭世忠冷回「很好」

快訊／擋葉伊恬參賽惹議！桌協回應未道歉　「近日開會再說明」

快訊／擋葉伊恬參賽惹議！桌協回應未道歉　「近日開會再說明」

體育署長鄭世忠震怒　請桌協慎重思考要將國家桌球帶向何處

體育署長鄭世忠震怒　請桌協慎重思考要將國家桌球帶向何處

莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末　體育署要桌協秘書長道歉

莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末　體育署要桌協秘書長道歉

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

讚賞選手從徐若熙身上打5分　平野惠一想提醒二軍球員

讚賞選手從徐若熙身上打5分　平野惠一想提醒二軍球員

兄弟考慮拉上曾頌恩　平野談11局大戰惜敗：有很多瑕疵

兄弟考慮拉上曾頌恩　平野談11局大戰惜敗：有很多瑕疵

體育改革有望！葉伊恬媽媽感謝署長　被取消資格發揮最大價值

體育改革有望！葉伊恬媽媽感謝署長　被取消資格發揮最大價值

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

熱門新聞

桌協收「最後通牒」仍不認錯　體育署長：沒遇過這樣的協會

體育署長最後通牒內容曝！限桌協1天內道歉「做不到請集體退出」

寫給桌協秘書長信件竟在官網被公開　鄭世忠冷回「很好」

快訊／擋葉伊恬參賽惹議！桌協回應未道歉　「近日開會再說明」

體育署長鄭世忠震怒　請桌協慎重思考要將國家桌球帶向何處

莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末　體育署要桌協秘書長道歉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1葉伊恬參賽權風波　鄭世忠震怒發聲

2體育署長給桌協最後通牒內容曝！

3寫給桌協信件竟被公開　鄭世忠：很好

4擋葉伊恬參賽惹議！桌協回應未道歉

5鄭世忠：請桌協思考要將國家桌球帶向何處

最新新聞

1PSG冠軍遊行爆2死逾200傷！

2驅逐！裁判不滿光芒游擊手「敲頭盔」

3水手羅里23轟超車大谷成聯盟全壘打王

4亞運金牌教練控棋協「沒調查就撤銷國家隊資格」

5林政華接殺奪U18世界冠軍記憶猶新

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

金曲歌王變金牌選手！　蕭煌奇世壯運柔道直落二奪金

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366