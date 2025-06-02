林政華再見接殺奪U18冠軍記憶猶新　本季穩定先發體能大考驗

▲樂天桃猿林政華（左）出席玉山盃記者會分享經驗。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿外野手林政華2日出席玉山盃青棒賽開賽記者會，回顧自己在青棒時期參加U18世界盃，為中華隊接殺最後一個出局數、拿下世界冠軍的榮耀時刻。他也鼓勵現場年輕球員莫忘初衷，帶著熱情享受比賽。

林政華表示：「當時入選中華隊是每位選手的夢想。U18世界盃每一場比賽的張力都非常大。以我的角色來說，和其他隊友相比並不算特別突出，因此壓力相對較小，我能保持熱情與初衷，盡力縮小與隊友的差距，用自己微薄的能力為球隊貢獻。」

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其實林政華從小到大都是捕手，高中剛轉練外野一年就獲選國手，對他來說是意料之外的事。在U18世界盃期間多次擔任先發外野手，複賽終戰對加拿大時，他發生一次接球失誤，隔天冠軍戰開賽時被安排坐板凳，最終才替補上場擔任右外野守備。他回憶道：「那時我和林昱珉在旁邊傳接球，還開玩笑說要接到最後一球，沒想到真的發生了。」但當球飛過來時，他坦言仍受前一日失誤陰影響，「很慶幸自己能夠突破心魔，完成這個接殺。」

台東縣近年來在玉山盃屢創佳績，林政華在高二、高三時皆率隊晉級四強，2022年更奪下亞軍。他勉勵學弟們：「台東縣最大優勢就是熱情。如果給自己太大壓力，反而會綁手綁腳。一定要勇敢去衝刺！」

目前林政華已站穩樂天桃猿外野先發，出賽頻率明顯提升，隨著賽季進入中段，他也坦承面臨體能瓶頸。「體能確實有點下滑，以往沒有完整擔任先發的經驗。既然教練團給我機會與信任，我就必須想辦法維持狀態。」