鄭世忠怒批桌協副理事長　列不辦國際賽、選訓出問題等罪狀

▲體育署長鄭世忠。（資料照／記者陳家祥攝）

記者游郁香／綜合報導

「桌球教父」莊智淵的17歲愛徒葉伊恬因桌協擅自替她回絕WTT參賽邀約，錯失登上大滿貫賽舞台的機會，體育署接獲陳情後震怒，要求桌協限期1天道歉並改善，桌協下午終於回應卻堅持不道歉，協會副理事長楊正雄遭體育署長鄭世忠點名痛批，掌管桌協30多年不辦國際賽、選訓思維一直出問題，總是建議不適任人選擔任國家隊教練。

鄭世忠昨（1）日已向桌協下最後通牒，要求桌協祕書長葉國欽「限期一天內改善」 ，盼他對選手與教練真誠道歉，否則不排除全面撤換管理階層人事，並暫停桌協所有補助款。桌協直到今日下午才發出83字簡短聲明回應，雖表示會「虛心檢討」，但堅持不道歉，並稱要召開臨時理事會及選訓委員會後，才會將結論陳報體育署長官及向社會大衆說明。

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▲桌協副理事長楊正雄（左2）曾獲2014年最佳教練。（圖／翻攝自體育署官網）

除了桌協祕書長葉國欽收到「警告」，體育署長鄭世忠今日受訪時更點名痛批協會副理事長楊正雄，列出對方掌管桌協30多年來的多項罪狀，「在您的主導之下，桌協不辦國際賽、選訓思維一直出問題，總是建議不適任人選擔任國家隊教練，我希望你認真思考，你要把桌球協會帶向何方？」

楊正雄過去也是桌球國手，曾代表我國參加1966年曼谷亞運，退役後轉任教練，培育出不少優秀選手，最具代表性的是1996年亞特蘭大奧運銀牌得主陳靜。楊正雄也曾在第14屆世錦賽帶隊摘下混雙銅牌，2014年獲體育署頒發「最佳教練」獎。如今卻被批評長期壟斷協會決策，導致選手培訓與國際交流倒退，與昔日榮光形成強烈反差。

▲桌協祕書長葉國欽。（圖／翻攝自葉國欽臉書）