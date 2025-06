水手羅里23轟超車大谷登全壘打王　亞羅薩倫納敲再見安打

▲水手重砲捕手羅里(Cal Raleigh)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間2日上午,西雅圖水手在主場T-Mobile2比1再度上演戲劇性勝利,重砲捕手羅里(Cal Raleigh)7局敲出領先全大聯盟的第23轟後,當家球星亞羅薩倫納(Randy Arozarena)9局下半直接擊出再見安打,水手最終2比1取勝,持續暫居美西龍頭。

