水手羅里23轟超車大谷登全壘打王　亞羅薩倫納敲再見安打

▲水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間2日上午，西雅圖水手在主場T-Mobile2比1再度上演戲劇性勝利，重砲捕手羅里（Cal Raleigh）7局敲出領先全大聯盟的第23轟後，當家球星亞羅薩倫納（Randy Arozarena）9局下半直接擊出再見安打，水手最終2比1取勝，持續暫居美西龍頭。

The vibes are off the charts after back-to-back walk-off wins



Bring the noise for the final three games of the homestand, with tickets starting at $11 https://t.co/Hdv7UOLJY6 pic.twitter.com/1CW52i649D [廣告]請繼續往下閱讀... June 2, 2025

「又是一場精彩的比賽，」水手總教練威爾森（Dan Wilson）賽後表示，「很高興我們在9局內就結束了這場比賽。」

7局下半主場水手率先發動攻勢，重砲捕手羅里鎖定雙城強投帕達克（Chris Paddack）78英哩紅中曲球，一棒轟出右外野看台，幫助球隊1比0先馳得點。羅里目前已連3場開轟，成為本季第3位有2次連3戰開轟紀錄的球員，前2人分別是道奇日籍球星大谷翔平以及天使隊的歐哈皮（Logan O’Hoppe）。

Big Dumper is inevitable. pic.twitter.com/DxjuQLE5l7 — Seattle Mariners (@Mariners) June 1, 2025

9局上半雙城追平後，主場水手在9局下半迎來曙光，首棒打者羅德里奎茲（Julio Rodríguez）擊出安打後成功盜上二壘，隨後他靠著雙城捕手傳球失誤跑上三壘，製造1出局3壘有人的致勝機會。最終亞羅薩倫納將雙城後援賈克斯（Griffin Jax）96英哩伸卡球擊穿內野，敲出個人本季第2支再見安打，率隊2比1奪勝。

「所有功勞都歸羅德里奎茲，」亞羅薩倫納透過翻譯謙虛表示，「他成功上壘並推進得點圈，讓我有機會完成這一擊。」

「我們經常談論那些小細節，」主帥威爾森最後補充，「有時我們會擊出關鍵安打，有時則是靠那些微小動作帶來巨大改變，今天就是靠小細節：上壘、盜壘、製造失誤，在一人出局情況下跑上三壘，然後蘭迪完成了他的任務，把球打回中間，當你擁有一支能做好大小事的球隊，那就是一支好球隊，而這正是我們休息室裡擁有的。」