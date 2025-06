髖關節傷勢影響表現？控球走鐘投不滿4局　山本由伸：沒問題

▲山本由伸此役狀態不佳。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇日籍投手山本由伸今(2)日在主場迎戰洋基,力拚本季第7勝,卻遭遇重挫,不僅只完成本季最短的3又2/3局、還失4分吞下第4敗,防禦率也從1.97升至2.39,創下大聯盟生涯最差單場被打7安打紀錄。賽後他表示,日前扭傷的髖關節並無不適,否認上場時有任何身體問題。

本場比賽山本從首局開始便顯得狀態不穩,多次陷入得點圈危機。第1局因守備失誤與保送陷入亂流,第2局則是在壘上有人時勉強化解失分危機,第3局遭到萊斯(Ben Rice)敲出中外野2分砲,之後又因暴投失掉第4分。

A 425-foot blast from Ben Rice puts the @Yankees back on top! #SundayNightBaseball pic.twitter.com/TLjSced9cJ