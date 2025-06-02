髖關節傷勢影響表現？控球走鐘投不滿4局　山本由伸：沒問題

▲山本由伸此役狀態不佳。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇日籍投手山本由伸今（2）日在主場迎戰洋基，力拚本季第7勝，卻遭遇重挫，不僅只完成本季最短的3又2/3局、還失4分吞下第4敗，防禦率也從1.97升至2.39，創下大聯盟生涯最差單場被打7安打紀錄。賽後他表示，日前扭傷的髖關節並無不適，否認上場時有任何身體問題。

本場比賽山本從首局開始便顯得狀態不穩，多次陷入得點圈危機。第1局因守備失誤與保送陷入亂流，第2局則是在壘上有人時勉強化解失分危機，第3局遭到萊斯（Ben Rice）敲出中外野2分砲，之後又因暴投失掉第4分。

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山本回憶今日比賽內容，「今天從首局控球就不太理想，一直想辦法調整，但結果還是不好，只有某些球投得不錯，但整體沒能修正過來，滿懊悔的。」

外界關注他是否受到5月27日處理觸擊時扭傷造成的髖關節不適影響，對此山本強調，「狀況完全沒問題，我今天是正常出賽。」

▲山本由伸表現不理想、神情落寞。（圖／達志影像／美聯社）

山本於4局上、2出局後被總教練羅伯斯（Dave Roberts）換下，退場時他臉色失落，坐回板凳後即便獲得隊友大谷翔平安慰，仍神情落寞仰頭望天，顯見內心苦悶。