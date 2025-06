苦戰4盤晉級法網8強　小蠻牛喜迎生涯第100場紅土巡迴勝

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法國網球公開賽男單16強,西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)在鏖戰3小時19分鐘後,成功以7比6(8)、6比3、4比6、6比4四盤擊退美國發球悍將謝爾頓(Ben Shelton),艾卡拉茲喜迎職業生涯第100場紅土巡迴賽勝利,風光前進8強。

在巴黎炙熱的陽光下,艾卡拉茲與謝爾頓火力全開,艾卡拉茲在首盤化解3個盤末點後,用一記極具旋轉的正拍直線球拿下關鍵一分,7比6贏得首盤。

次盤艾卡拉茲乘勝追擊,靠著靈活的反拍底線化解謝爾頓強勁的攻勢,逐漸掌控比賽,雖然謝爾頓在第3盤反撲成功扳回一城,但艾卡拉茲調整呼吸後在第4盤重整旗鼓,最終連續4年闖進法網8強。

Great sportsmanship from Carlos Alcaraz in his match against Shelton at Roland Garros.



He made the shot.



But he immediately told the umpire he didn’t have the racquet in his hand when the racquet made contact with the ball.



Gotta love this guy.



pic.twitter.com/r7PAEGb5jV