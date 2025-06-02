苦戰4盤晉級法網8強　小蠻牛喜迎生涯第100場紅土巡迴勝

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

法國網球公開賽男單16強，西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在鏖戰3小時19分鐘後，成功以7比6（8）、6比3、4比6、6比4四盤擊退美國發球悍將謝爾頓（Ben Shelton），艾卡拉茲喜迎職業生涯第100場紅土巡迴賽勝利，風光前進8強。

在巴黎炙熱的陽光下，艾卡拉茲與謝爾頓火力全開，艾卡拉茲在首盤化解3個盤末點後，用一記極具旋轉的正拍直線球拿下關鍵一分，7比6贏得首盤。

次盤艾卡拉茲乘勝追擊，靠著靈活的反拍底線化解謝爾頓強勁的攻勢，逐漸掌控比賽，雖然謝爾頓在第3盤反撲成功扳回一城，但艾卡拉茲調整呼吸後在第4盤重整旗鼓，最終連續4年闖進法網8強。

Great sportsmanship from Carlos Alcaraz in his match against Shelton at Roland Garros.



He made the shot.



But he immediately told the umpire he didn’t have the racquet in his hand when the racquet made contact with the ball.



Gotta love this guy.



pic.twitter.com/r7PAEGb5jV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 1, 2025

「今天我是在和自己對抗、與自己的思緒對抗，」艾卡拉茲賽後表示，「我試著讓自己冷靜下來，有些時刻我真的很生氣，對自己說了一些不太好的話，但我很高興沒有讓這些情緒左右我，我就是告訴自己要冷靜、要堅持下去。」

當被問及對謝爾頓的看法時，艾卡拉茲接著說，「我們非常尊重彼此，每次交手我們都打出最高水準，我們打出了精彩的比賽，娛樂了觀眾，他是一位極具爆發力的選手，幾乎每種球路他都能打出，我們的比賽包含網前進攻、放短球、強力正拍，真的非常精彩，我很高興有像本這樣的球員在場上，他帶來的能量很棒，我也很愛看他打球。」

Well played @BenShelton! IT was a fun match! Happy to be in the quarters! @rolandgarros pic.twitter.com/4eVvzORjtC — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) June 1, 2025

艾卡拉茲目前正力拚成為本世紀第3位成功衛冕法網男單冠軍的球員，前兩位分別為納達爾（Rafael Nadal，10次）與庫爾滕（Gustavo Kuerten，2001年）。