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苦戰4盤晉級法網8強　小蠻牛喜迎生涯第100場紅土巡迴勝

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

法國網球公開賽男單16強，西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在鏖戰3小時19分鐘後，成功以7比6（8）、6比3、4比6、6比4四盤擊退美國發球悍將謝爾頓（Ben Shelton），艾卡拉茲喜迎職業生涯第100場紅土巡迴賽勝利，風光前進8強。

在巴黎炙熱的陽光下，艾卡拉茲與謝爾頓火力全開，艾卡拉茲在首盤化解3個盤末點後，用一記極具旋轉的正拍直線球拿下關鍵一分，7比6贏得首盤。

次盤艾卡拉茲乘勝追擊，靠著靈活的反拍底線化解謝爾頓強勁的攻勢，逐漸掌控比賽，雖然謝爾頓在第3盤反撲成功扳回一城，但艾卡拉茲調整呼吸後在第4盤重整旗鼓，最終連續4年闖進法網8強。

「今天我是在和自己對抗、與自己的思緒對抗，」艾卡拉茲賽後表示，「我試著讓自己冷靜下來，有些時刻我真的很生氣，對自己說了一些不太好的話，但我很高興沒有讓這些情緒左右我，我就是告訴自己要冷靜、要堅持下去。」

當被問及對謝爾頓的看法時，艾卡拉茲接著說，「我們非常尊重彼此，每次交手我們都打出最高水準，我們打出了精彩的比賽，娛樂了觀眾，他是一位極具爆發力的選手，幾乎每種球路他都能打出，我們的比賽包含網前進攻、放短球、強力正拍，真的非常精彩，我很高興有像本這樣的球員在場上，他帶來的能量很棒，我也很愛看他打球。」

艾卡拉茲目前正力拚成為本世紀第3位成功衛冕法網男單冠軍的球員，前兩位分別為納達爾（Rafael Nadal，10次）與庫爾滕（Gustavo Kuerten，2001年）。

關鍵字： ATP法網艾卡拉茲

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