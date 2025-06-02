賭盤看好杜蘭特落腳灰狼　明尼蘇達曾邀東區對手促成交易

▲灰狼被賭盤看好為杜蘭特最可能新東家。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

太陽今夏可能啟動杜蘭特（Kevin Durant）交易案，最新賭盤顯示，他最可能落腳灰狼，賠率為+250，超越火箭、獨行俠等追求者。NBA資深記者費雪（Jake Fischer）披露，明尼蘇達對杜蘭特的興趣遠比外界預期來得更積極，本季交易截止前，曾主動聯繫至少1支東區球隊，試圖促成交易。

根據《DK Sportsbook》最新開盤，杜蘭特若今夏遭交易，灰狼以+250的賠率成為最熱門的下家，火箭+300緊追在後，獨行俠為+750，馬刺和熱火都是+900。

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資深記者費雪報導，灰狼對杜蘭特的興趣遠比外界預期來得更積極，他們在今年2月交易截止前，曾聯繫至少一支東區球隊，試圖促成這筆潛在交易。目前不確定明尼蘇達是否會在今夏重啟談判，外界普遍認為，相關討論恐要等到「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的動向明朗後，才會有進一步的進展。

▲灰狼核心「蟻人」艾德華茲正值巔峰，球隊積極補強爭冠陣容。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）則指出，在第二層豪華稅壓力之下，太陽、塞爾提克和灰狼都將嘗試透過交易「脫身」。他形容目前的市場結構猶如「三明治效應」，強隊被薪資上限與競爭壓力雙向夾擊，不得不放手釋出主力球員。

「有球隊因薪資壓力被迫釋放球員，有球隊瘋狂搶人，還有球隊因為競爭者太多而選擇賣人。這三方交織，就是今年交易市場的真實寫照。」溫德霍斯特如此說道。

灰狼在「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）領軍下快速崛起，總裁康納利（Tim Connelly）也預計展開續約協商，希望圍繞「蟻人」打造冠軍陣容。陣中球員亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）即將成為完全自由球員，吸引了魔術隊的關注；最佳第6人里德（Naz Reid）則預計跳出合約進入自由市場，今夏陣容恐有變動。