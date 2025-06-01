道奇重砲蒙西雙響！達成生涯200轟　讚眼鏡助攻「還能繼續轟」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇內野老將蒙西（Max Muncy）在今（1）日主場迎戰洋基一役中敲出單場雙響砲，達成大聯盟生涯通算200轟里程碑，全場3安、7打點，助隊以18比2大勝。賽後，他強調200轟是對自己意義非凡的數字，並自信表示「還能繼續轟」。

此役蒙西擔任「第5棒、三壘手」先發，首局就在1出局、二三壘有人局面擊出適時安打，為道奇開啟4分猛攻。2局再度把握得點圈機會，掃出中外野方向的3分砲，這發全壘打正是他生涯第200轟，也將對方先發華倫（Will Warren）打退場。

Max Muncy demolishes career home run No. 200 as the @Dodgers are pouring it on the Yankees pic.twitter.com/sDLQt58CQ4 [廣告]請繼續往下閱讀... June 1, 2025

5局下，2出局、二、三壘有人時，蒙西鎖定洋基第4任投手萊特（Mark Leiter Jr.）的指叉球，一棒掃向右外野全壘打標竿，再添3分，締造個人本季首場雙響砲。除了在第4局有1次飛球出局外，蒙西整場表現幾乎完美。

蒙西賽後表示，「今天真的是非常棒的一天，不只是我，整個球隊在進攻上也很清楚自己的目標，每個打席都執行得很好，也讓我們的先發納克（Landon Knack）能夠輕鬆投完6局。」

談及200轟成就，蒙西感性地說，「穿著道奇球衣能打出這個數字，對我來說非常有意義，這讓我再次感受到這支球隊對我的重要性，我也對這個紀錄感到自豪，還會繼續努力打出更多全壘打。」

▲蒙西。（圖／達志影像／美聯社）

自季中開始配戴視力矯正眼鏡後，蒙西狀態逐漸高升，他解釋，「雖然戴眼鏡不是必要的，但能幫助雙眼平衡我就想嘗試，既然配戴後成績變好，就沒有不繼續用的理由，棒球是講求細節的運動，我不相信是偶然。」

最後，他也對這場大勝充滿信心，「這幾周我打得不錯，今天更是其中最好的一場，能以18比2贏下比賽，不管對手是誰都很爽快，打擊、守備、投球全面發揮，這就是我們所追求的道奇式棒球。」