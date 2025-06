道奇重砲蒙西雙響！達成生涯200轟　讚眼鏡助攻「還能繼續轟」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇內野老將蒙西(Max Muncy)在今(1)日主場迎戰洋基一役中敲出單場雙響砲,達成大聯盟生涯通算200轟里程碑,全場3安、7打點,助隊以18比2大勝。賽後,他強調200轟是對自己意義非凡的數字,並自信表示「還能繼續轟」。

此役蒙西擔任「第5棒、三壘手」先發,首局就在1出局、二三壘有人局面擊出適時安打,為道奇開啟4分猛攻。2局再度把握得點圈機會,掃出中外野方向的3分砲,這發全壘打正是他生涯第200轟,也將對方先發華倫(Will Warren)打退場。

Max Muncy demolishes career home run No. 200 as the @Dodgers are pouring it on the Yankees pic.twitter.com/sDLQt58CQ4