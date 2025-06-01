運動雲

>

道奇重砲蒙西雙響！達成生涯200轟　讚眼鏡助攻「還能繼續轟」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇內野老將蒙西（Max Muncy）在今（1）日主場迎戰洋基一役中敲出單場雙響砲，達成大聯盟生涯通算200轟里程碑，全場3安、7打點，助隊以18比2大勝。賽後，他強調200轟是對自己意義非凡的數字，並自信表示「還能繼續轟」。

此役蒙西擔任「第5棒、三壘手」先發，首局就在1出局、二三壘有人局面擊出適時安打，為道奇開啟4分猛攻。2局再度把握得點圈機會，掃出中外野方向的3分砲，這發全壘打正是他生涯第200轟，也將對方先發華倫（Will Warren）打退場。

5局下，2出局、二、三壘有人時，蒙西鎖定洋基第4任投手萊特（Mark Leiter Jr.）的指叉球，一棒掃向右外野全壘打標竿，再添3分，締造個人本季首場雙響砲。除了在第4局有1次飛球出局外，蒙西整場表現幾乎完美。

蒙西賽後表示，「今天真的是非常棒的一天，不只是我，整個球隊在進攻上也很清楚自己的目標，每個打席都執行得很好，也讓我們的先發納克（Landon Knack）能夠輕鬆投完6局。」

談及200轟成就，蒙西感性地說，「穿著道奇球衣能打出這個數字，對我來說非常有意義，這讓我再次感受到這支球隊對我的重要性，我也對這個紀錄感到自豪，還會繼續努力打出更多全壘打。」

▲▼道奇蒙西。（圖／達志影像／美聯社）

▲蒙西。（圖／達志影像／美聯社）

自季中開始配戴視力矯正眼鏡後，蒙西狀態逐漸高升，他解釋，「雖然戴眼鏡不是必要的，但能幫助雙眼平衡我就想嘗試，既然配戴後成績變好，就沒有不繼續用的理由，棒球是講求細節的運動，我不相信是偶然。」

最後，他也對這場大勝充滿信心，「這幾周我打得不錯，今天更是其中最好的一場，能以18比2贏下比賽，不管對手是誰都很爽快，打擊、守備、投球全面發揮，這就是我們所追求的道奇式棒球。」

關鍵字： MLB道奇蒙西全壘打

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／不是哈利伯頓　溜馬砍將西亞卡姆奪東冠MVP

快訊／不是哈利伯頓　溜馬砍將西亞卡姆奪東冠MVP

全NBA都在等字母哥做決定　ESPN：可能前進綠軍重聚哈樂戴

全NBA都在等字母哥做決定　ESPN：可能前進綠軍重聚哈樂戴

孫易磊中繼1局無失分　火腿再見轟氣走羅德嗨翻主場

孫易磊中繼1局無失分　火腿再見轟氣走羅德嗨翻主場

王維中踩住煞車很重要　葉總換下蔣少宏有原因

王維中踩住煞車很重要　葉總換下蔣少宏有原因

賈吉孤軍雙響！大谷雙安、道奇猛攻18分大勝洋基為教頭慶生

賈吉孤軍雙響！大谷雙安、道奇猛攻18分大勝洋基為教頭慶生

快訊／西亞卡姆轟31分加持　溜馬25年來首度重返NBA總冠軍賽

快訊／西亞卡姆轟31分加持　溜馬25年來首度重返NBA總冠軍賽

大谷翔平賽中「瞇眼休息」畫面曝　球迷心疼：是不是太累了？

大谷翔平賽中「瞇眼休息」畫面曝　球迷心疼：是不是太累了？

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

張育成回來了！悍將慘敗給台鋼後「4上4下」　牛棚雙投首升一軍

張育成回來了！悍將慘敗給台鋼後「4上4下」　牛棚雙投首升一軍

穀保4星投入中職選秀　U18劉承佑、蔡琞傑力拚首輪

穀保4星投入中職選秀　U18劉承佑、蔡琞傑力拚首輪

【薑還是老的辣】藏500元讓 #退休警犬 找 牠秒鎖定目標！

熱門新聞

快訊／不是哈利伯頓　溜馬砍將西亞卡姆奪東冠MVP

全NBA都在等字母哥做決定　ESPN：可能前進綠軍重聚哈樂戴

孫易磊中繼1局無失分　火腿再見轟氣走羅德嗨翻主場

王維中踩住煞車很重要　葉總換下蔣少宏有原因

賈吉孤軍雙響！大谷雙安、道奇猛攻18分大勝洋基為教頭慶生

快訊／西亞卡姆轟31分加持　溜馬25年來首度重返NBA總冠軍賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大爆冷！　溜馬西亞卡姆奪東冠MVP

2ESPN：字母哥可能前進綠軍重聚哈樂戴

3孫易磊中繼1局無失分

4王維中重要　葉總換下蔣少宏原因

5道奇猛攻18分大勝為羅伯斯慶生

最新新聞

1兄弟考慮拉上曾頌恩　平野談11局大戰惜敗

2鄭凱文牛棚挨打　王建民：節奏趕

3蒙西雙響！生涯200轟　讚眼鏡助攻

4兄弟拉2左投支援　鄭浩均排定一軍初登板

5孫易磊11天內5戰出賽球迷憂心

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

李雅英幫富邦Angels排身高XD　珠珢第二高馬上糾正站姐姐旁

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366