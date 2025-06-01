孫易磊11天內5戰出賽「球速都不到150了」　台日球迷熱議：太操了

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

效力日本火腿的台灣20歲潛力新星孫易磊，自5月22日轉為支配下合約並隨即登錄一軍後，短短11天內就登板5場，在火腿近10場比賽中出現高頻率登板，引發台、日球迷熱烈討論，憂心是否過度使用。

孫易磊本季從二軍起步，從3月30日至5月14日這段期間，僅出賽6場，平均每7至8天才投1場。升上一軍後，他的登板節奏大幅增加，自5月22日至6月1日的11天內，已有5次出賽紀錄。

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他在5月22日與古林睿煬組成「台灣連線」，對戰軟銀中繼2局，用球數23球，被敲1安無失分；5月25日對樂天中繼1局，僅用11球無失分；5月27日再對軟銀後援1局，用10球未被敲安且無失分，並奪下生涯首度救援成功。5月30日對羅德中繼1局，投15球，挨轟失1分，休息一天後，6月1日再度登板對羅德，投10球，挨兩安打，中繼1局無失分。

接連頻繁出賽也引起不少台日球迷的擔憂與質疑。有網友指出：「今天最快球速連150公里都不到了。」「孫易磊是不是被操太兇了？」「讓孫易磊又上場真的有點誇張，加藤武治（火腿投手教練）根本沒想太多就讓他登板吧。」