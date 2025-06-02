運動雲

>

孫易磊從火腿挑戰美職？大聯盟球探點出優勢與觀察重點

▲▼ 孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣20歲旅日小將孫易磊在升上火腿一軍後大放異彩，不僅實現自小立志旅外的目標，更將目光放在更遠大的終點挑戰美國職棒。不過，才剛踏上一軍舞台的他，仍面臨不少考驗，其中「球速」正是美職球探觀察的重要指標。

孫易磊就讀穀保家商時，早已是日、美職業球探爭相觀察的對象。據了解，當時至少有兩支美職球隊對他提出報價，其中一支國聯球隊開出60萬美元的簽約金。不過，孫易磊最終選擇加入日本火腿隊，簽下4年總值9000萬日圓的育成合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經過去年二軍的初步磨練後，他在今年春訓期間轉為支配下合約選手並完成一軍登錄，迅速成為火腿牛棚中的可靠戰力。前3場登板表現完美、毫無失分，第4戰雖挨轟失分，但很快回穩，順利完成中繼任務，1日再度中繼1局無失分，11天內出賽5戰，防禦率1.50。

針對孫易磊未來挑戰大聯盟的可能性，一位長期觀察他的大聯盟球探接受《ETtoday新聞雲》訪問指出：「除了球質出色之外，他的心理素質也非常好，這也是新庄監督敢這麼快讓他投關鍵局面的原因。如果他未來赴美，應該會以後援投手的身分為主。他具備優異的速球條件，對左打與右打也能投出水準以上的變速球，未來在牛棚有潛力扮演重要角色。」

另一球探也指出，要展現足以主宰比賽的能力，球速是關鍵因素。「若要勝任後援角色，均速必須達到95英里（約153公里）以上；若是以先發身份挑戰，則球速至少要有93至94英里（150至151公里），符合大聯盟平均水準。」此外，他補充目前孫易磊的球種配置「仍能應付後援任務，指叉球與變速球投得出色，不過滑球的水準尚未成熟。」

年輕也是孫易磊的優勢之一，球探表示，「可以繼續觀察他能不能在日職這種高水準的聯盟有穩定的好表現，而且他還年輕，球速與變化球應該還有進步的空間。」

關鍵字： 孫易磊台灣美國職棒火腿隊小將

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

讚賞選手從徐若熙身上打5分　平野惠一想提醒二軍球員

讚賞選手從徐若熙身上打5分　平野惠一想提醒二軍球員

兄弟考慮拉上曾頌恩　平野談11局大戰惜敗：有很多瑕疵

兄弟考慮拉上曾頌恩　平野談11局大戰惜敗：有很多瑕疵

莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末　體育署要桌協秘書長道歉

莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末　體育署要桌協秘書長道歉

桌球新星葉伊恬遭取消WTT大滿貫賽資格　體育署重罰桌協暫停補助款

桌球新星葉伊恬遭取消WTT大滿貫賽資格　體育署重罰桌協暫停補助款

點出徐若熙「難打」關鍵　許基宏：趕快跟古林一樣旅外

點出徐若熙「難打」關鍵　許基宏：趕快跟古林一樣旅外

張育成復出開轟搶鏡！高聖恩、魔鷹雙砲　台鋼1分險勝悍將

張育成復出開轟搶鏡！高聖恩、魔鷹雙砲　台鋼1分險勝悍將

詹子賢改打「戰斧球棒」完成百轟　林智勝跑來說恭喜

詹子賢改打「戰斧球棒」完成百轟　林智勝跑來說恭喜

孫易磊從火腿挑戰美職？大聯盟球探點出優勢與觀察重點

孫易磊從火腿挑戰美職？大聯盟球探點出優勢與觀察重點

蒙古「9人組」賽前10分鐘才趕到　沃許本：休息室不再空蕩蕩

蒙古「9人組」賽前10分鐘才趕到　沃許本：休息室不再空蕩蕩

【薑還是老的辣】藏500元讓 #退休警犬 找 牠秒鎖定目標！

熱門新聞

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

讚賞選手從徐若熙身上打5分　平野惠一想提醒二軍球員

兄弟考慮拉上曾頌恩　平野談11局大戰惜敗：有很多瑕疵

莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末　體育署要桌協秘書長道歉

桌球新星葉伊恬遭取消WTT大滿貫賽資格　體育署重罰桌協暫停補助款

點出徐若熙「難打」關鍵　許基宏：趕快跟古林一樣旅外

讀者回應

﻿

熱門新聞

1葉伊恬大滿貫賽資格遭取消　莊智淵回應

2從徐若熙打5分　平野想提醒二軍球員

3兄弟考慮拉上曾頌恩　平野談11局大戰惜敗

4莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末

5葉伊恬參賽權遭取消　體育署重罰桌協

最新新聞

1孫易磊拚美職？球探點出觀察重點

2莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末

3溜馬團隊籃球收效　西亞卡姆稱可奪冠

4拳擊美少女吳詩儀　泰國公開賽奪銀

5遠征蒙古9人組回歸　國王完全體來了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

金曲歌王變金牌選手！　蕭煌奇世壯運柔道直落二奪金

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366