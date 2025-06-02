孫易磊從火腿挑戰美職？大聯盟球探點出優勢與觀察重點

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣20歲旅日小將孫易磊在升上火腿一軍後大放異彩，不僅實現自小立志旅外的目標，更將目光放在更遠大的終點挑戰美國職棒。不過，才剛踏上一軍舞台的他，仍面臨不少考驗，其中「球速」正是美職球探觀察的重要指標。

孫易磊就讀穀保家商時，早已是日、美職業球探爭相觀察的對象。據了解，當時至少有兩支美職球隊對他提出報價，其中一支國聯球隊開出60萬美元的簽約金。不過，孫易磊最終選擇加入日本火腿隊，簽下4年總值9000萬日圓的育成合約。

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經過去年二軍的初步磨練後，他在今年春訓期間轉為支配下合約選手並完成一軍登錄，迅速成為火腿牛棚中的可靠戰力。前3場登板表現完美、毫無失分，第4戰雖挨轟失分，但很快回穩，順利完成中繼任務，1日再度中繼1局無失分，11天內出賽5戰，防禦率1.50。

針對孫易磊未來挑戰大聯盟的可能性，一位長期觀察他的大聯盟球探接受《ETtoday新聞雲》訪問指出：「除了球質出色之外，他的心理素質也非常好，這也是新庄監督敢這麼快讓他投關鍵局面的原因。如果他未來赴美，應該會以後援投手的身分為主。他具備優異的速球條件，對左打與右打也能投出水準以上的變速球，未來在牛棚有潛力扮演重要角色。」

另一球探也指出，要展現足以主宰比賽的能力，球速是關鍵因素。「若要勝任後援角色，均速必須達到95英里（約153公里）以上；若是以先發身份挑戰，則球速至少要有93至94英里（150至151公里），符合大聯盟平均水準。」此外，他補充目前孫易磊的球種配置「仍能應付後援任務，指叉球與變速球投得出色，不過滑球的水準尚未成熟。」

年輕也是孫易磊的優勢之一，球探表示，「可以繼續觀察他能不能在日職這種高水準的聯盟有穩定的好表現，而且他還年輕，球速與變化球應該還有進步的空間。」