打贏洋基特別開心！羅伯斯生日戰締造16分差勝名列史上第二

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊於1日（台灣時間）在主場以18比2痛擊洋基，不僅拿下2連勝，更為當天歡度53歲生日的總教練羅伯斯（Dave Roberts）送上超豪華生日禮。此役道奇全隊掃出本季最多的21支安打、貢獻18分，也是本季單場第二多得分。

根據MLB官網記者藍斯（Sarah Langs）在X（前推特）上引述的統計數據，來自著名的Elias Sports Bureau指出，羅伯斯以16分差領軍生日當天取得勝利，為大聯盟史上教練生日當天第二大的勝分紀錄。

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這項紀錄的第一名發生於1886年8月15日，由當時兼任球員與總教練的科米斯基（Charles Comiskey）領軍聖路易布朗隊（現為金鶯隊前身）以19比0擊敗布魯克林。羅伯斯此次與1955年5月27日帶領紅襪隊以16比0擊敗華盛頓國民隊的辛吉斯（Pinky Higgins）並列史上第二。

去年在世界大賽交手過的對手，如今再度對決，道奇在這場備受矚目的三連戰中搶下前兩戰勝利，提前拿下系列賽勝出。總教練羅伯斯賽後滿意地表示：「無論對手是誰，贏球總是令人開心，但能擊敗代表美聯的洋基隊，特別開心。」