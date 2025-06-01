運動雲

>

打贏洋基特別開心！羅伯斯生日戰締造16分差勝名列史上第二

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊於1日（台灣時間）在主場以18比2痛擊洋基，不僅拿下2連勝，更為當天歡度53歲生日的總教練羅伯斯（Dave Roberts）送上超豪華生日禮。此役道奇全隊掃出本季最多的21支安打、貢獻18分，也是本季單場第二多得分。

根據MLB官網記者藍斯（Sarah Langs）在X（前推特）上引述的統計數據，來自著名的Elias Sports Bureau指出，羅伯斯以16分差領軍生日當天取得勝利，為大聯盟史上教練生日當天第二大的勝分紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這項紀錄的第一名發生於1886年8月15日，由當時兼任球員與總教練的科米斯基（Charles Comiskey）領軍聖路易布朗隊（現為金鶯隊前身）以19比0擊敗布魯克林。羅伯斯此次與1955年5月27日帶領紅襪隊以16比0擊敗華盛頓國民隊的辛吉斯（Pinky Higgins）並列史上第二。

去年在世界大賽交手過的對手，如今再度對決，道奇在這場備受矚目的三連戰中搶下前兩戰勝利，提前拿下系列賽勝出。總教練羅伯斯賽後滿意地表示：「無論對手是誰，贏球總是令人開心，但能擊敗代表美聯的洋基隊，特別開心。」

關鍵字： 道奇隊羅伯斯生日大勝大聯盟紀錄洋基

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

全NBA都在等字母哥做決定　ESPN：可能前進綠軍重聚哈樂戴

全NBA都在等字母哥做決定　ESPN：可能前進綠軍重聚哈樂戴

快訊／不是哈利伯頓　溜馬砍將西亞卡姆奪東冠MVP

快訊／不是哈利伯頓　溜馬砍將西亞卡姆奪東冠MVP

王維中踩住煞車很重要　葉總換下蔣少宏有原因

王維中踩住煞車很重要　葉總換下蔣少宏有原因

快訊／西亞卡姆轟31分加持　溜馬25年來首度重返NBA總冠軍賽

快訊／西亞卡姆轟31分加持　溜馬25年來首度重返NBA總冠軍賽

大谷翔平賽中「瞇眼休息」畫面曝　球迷心疼：是不是太累了？

大谷翔平賽中「瞇眼休息」畫面曝　球迷心疼：是不是太累了？

賈吉孤軍雙響！大谷雙安、道奇猛攻18分大勝洋基為教頭慶生

賈吉孤軍雙響！大谷雙安、道奇猛攻18分大勝洋基為教頭慶生

穀保4星投入中職選秀　U18劉承佑、蔡琞傑力拚首輪

穀保4星投入中職選秀　U18劉承佑、蔡琞傑力拚首輪

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

二刀流復出快了？大谷翔平飆速156　教頭觀察細節、捕手讚指叉球

二刀流復出快了？大谷翔平飆速156　教頭觀察細節、捕手讚指叉球

4冠神射K湯的「王朝夥伴」離世　愛犬相伴13年柯瑞也來悼念

4冠神射K湯的「王朝夥伴」離世　愛犬相伴13年柯瑞也來悼念

【兄弟真的不怕死】他亂撥正妹帽子結果塌髮大崩壞

熱門新聞

全NBA都在等字母哥做決定　ESPN：可能前進綠軍重聚哈樂戴

快訊／不是哈利伯頓　溜馬砍將西亞卡姆奪東冠MVP

王維中踩住煞車很重要　葉總換下蔣少宏有原因

快訊／西亞卡姆轟31分加持　溜馬25年來首度重返NBA總冠軍賽

大谷翔平賽中「瞇眼休息」畫面曝　球迷心疼：是不是太累了？

賈吉孤軍雙響！大谷雙安、道奇猛攻18分大勝洋基為教頭慶生

讀者回應

﻿

熱門新聞

1ESPN：字母哥可能前進綠軍重聚哈樂戴

2大爆冷！　溜馬西亞卡姆奪東冠MVP

3王維中重要　葉總換下蔣少宏原因

4黃潮奇蹟！　溜馬返NBA總冠軍賽

5大谷翔平賽中「瞇眼」畫面曝　

最新新聞

1錯失東冠MVP　哈利伯頓先享受勝利

2尼克止步東決　席波杜：以失敗為挑戰

3大勝洋基慶生！羅伯斯創史上第二

4林書豪身體不適　季後賽首輪G2缺陣

5姆巴佩發文祝賀PSG奪歐冠冠軍

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

李雅英幫富邦Angels排身高XD　珠珢第二高馬上糾正站姐姐旁

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366