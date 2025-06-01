活塞鎖定補強「三分中鋒」　2熱門長人為首選

▲活塞鎖定透納、里德作為重點補強對象。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

活塞本季驚奇打入季後賽，儘管止步首輪，球隊管理層已著手備戰新賽季。根據NBA名記者史坦（Marc Stein）指出，活塞有意於今夏補進一名能投三分的中鋒，盼為主將康寧漢（Cade Cunningham）創造更多空間與支援。

活塞鎖定的目標包括溜馬門神透納（Myles Turner）與灰狼中鋒里德（Naz Reid），不過透納雖長年捲入交易傳聞，但如今已成為溜馬爭冠核心，根據報導，印城預計將續約留人。

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Myles Turner with the block and three pic.twitter.com/nl3bA6Xrep — Indiana Pacers (@Pacers) May 10, 2025

至於里德，目前擁有明年1500萬美元的球員選項，若選擇跳出合約追求長約，灰狼將面臨與里德、藍道（Julius Randle）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）3人同時談約的財務壓力，活塞認為有望利用灰狼薪資吃緊的空檔挖角里德。

若最終無法順利網羅透納與里德，活塞仍將尋找替代人選。在自由市場上，若以年輕潛力為導向，灰熊中前鋒阿爾達馬（Santi Aldama）是值得考慮的選擇。若傾向補進即戰力，則可鎖定公鹿老將羅培茲（Brook Lopez）與暴龍的布區（Chris Boucher）等較為成熟的球員。

▲羅培茲是近年「三分中鋒」的代表之一。（圖／達志影像／美聯社）

此外，活塞亦不排除透過交易補強。《CBS體育》指出，塞爾提克除了一哥坦圖（Jayson Tatum）外皆願意聽取報價，其中波辛基斯（Kristaps Porzingis）若健康，可大幅提升活塞戰力。

公牛的弗切維奇（Nikola Vučević）也在可交易名單中，本季他的三分命中率高達40.2%；魔術卡特（Wendell Carter Jr.）與艾薩克（Jonathan Isaac）也可能被送走，儘管2人近年手感低迷，但生涯中都曾繳出不錯的外線表現。