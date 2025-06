活塞鎖定補強「三分中鋒」　2熱門長人為首選

▲活塞鎖定透納、里德作為重點補強對象。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

活塞本季驚奇打入季後賽,儘管止步首輪,球隊管理層已著手備戰新賽季。根據NBA名記者史坦(Marc Stein)指出,活塞有意於今夏補進一名能投三分的中鋒,盼為主將康寧漢(Cade Cunningham)創造更多空間與支援。

活塞鎖定的目標包括溜馬門神透納(Myles Turner)與灰狼中鋒里德(Naz Reid),不過透納雖長年捲入交易傳聞,但如今已成為溜馬爭冠核心,根據報導,印城預計將續約留人。

