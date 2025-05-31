5月狂谷！大谷翔平曝攻擊最大不同　賈吉同場轟「對洋基氛圍特別」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平主場對洋基一役，再度展現火燙打擊手感，以單場雙響砲敲出本季第21、22號全壘打，5月狂炸15轟追平個人單月最多轟紀錄，也追平道奇隊史單月全壘打紀錄。他賽後透露攻擊最大改變是確實打到該打的球，也坦言對上洋基有特別的氛圍。

賽後他接受媒體訪問，分析火力大爆發的關鍵，並表示這場比賽氣氛有別於一般比賽，洋基戰「的確有種特別的感覺」。

洋基主砲賈吉（Aaron Judge）也在首局率先開轟，但大谷單場雙響後，以22轟將差距擴大至3支，全場最終道奇也以8比5逆轉奪勝，拿下話題性十足的「MVP對決首戰」。

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賽後受訪時，大谷談到這場勝利是否讓他想起去年世界大賽第5戰，他笑著表示：「雖然情況不太一樣，但能在落後情況下逆轉，永遠是件讓人高興的事。」

針對他與賈吉在首局的「雙開轟」，大谷表示：「對兩隊都是個好的開始。對方先用一發全壘打拿1分，我們立刻追平，這對比賽節奏來說很重要。雖然之後大家保持冷靜，但能夠不放棄、咬住比分，是最後逆轉成功的關鍵。」

至於5月能打出15轟的關鍵原因，大谷坦言：「最主要是我有確實打到該打的球吧。雖然揮棒總有好壞結果，但這個月相對來說，我面對該攻擊的球種時，都能做出正確的處理。」

談到與洋基對戰的氣氛，大谷也不諱言：「對，畢竟是去年世界大賽的對手。雖然每場比賽都想贏，但打洋基這樣的球隊，確實會有種特別的氛圍。我認為能拿下系列賽首戰，對我們來說是非常重要的。」