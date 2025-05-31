莊陳仲敖9K優質先發！林家正助逃敗　柯敬賢3安猛打秀打擊率.426

▲莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

運動家2A投手莊陳仲敖在5月31日（台灣時間）繳出6局失2分的優質先發內容，林家正關鍵高飛犧牲打幫助他逃過敗投，最終與勝敗無關。海盜3A鄭宗哲手感回溫，單場雙安表現亮眼；道奇新人聯盟選手柯敬賢則完成生涯首次猛打賞，火燙打擊持續延燒。

莊陳仲敖本場對戰太空人2A，首局雖被敲安打，但隨即回穩，連飆3次三振。2局上雖靠三振抓下1出局，卻接連被敲安打，對手靠滾地球推進後再敲2支安打，攻下2分。第3局起他壓制力提升，未再失分。

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5局下隊友給予火力支援，崔克爾（Caeden Trenkle）掃出三壘安打打回1分，林家正再補上一支高飛犧牲打扳平比數，也幫助莊陳仲敖逃過敗投。他本場投6局被敲7安、奪9次三振、失2分。可惜牛棚在7局上失守，最終球隊以2比3落敗。

海盜3A鄭宗哲擔任先發游擊手、排第9棒，2局下掃出安打並利用投手犯規攻佔得點圈，但留下殘壘。第2打席擊出中外野飛球，第3打席遭三振。第4打席來到關鍵的8局下，再次擊出安打貢獻追平分，並靠對方守備失誤站上得點圈，下一棒敲安，他成功跑回超前分，助球隊以5比4逆轉勝。這是鄭宗哲自5月11日以來再次單場雙安，4打數2安打，打擊率提升至.195。

老虎3A李灝宇擔任先發三壘手，排第2棒，3打數無安打，中斷連續5場安打紀錄，但選到2次保送並跑回1分，打擊率為.269。

道奇新人聯盟選手柯敬賢擔任第一棒中外野手，4打數3安打，貢獻2打點，完成生涯首次猛打賞，幫助球隊以9比6獲勝。他目前連3戰敲安，開季至今維持火燙手感，打擊率高達.426。