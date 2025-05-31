大谷翔平將第2次實戰！主治醫生估明星賽後復出　教頭：他渴望投球

▲大谷翔平牛棚 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊「二刀流」球星大谷翔平，朝投手身份回歸的時程越來越明朗。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）於31日（台灣時間）表示，大谷有望在6月1日進行第二次實戰模擬投球練習（Live BP）。大谷動刀的主治名醫艾爾崔克（Dr. Neal ElAttrache）也親赴道奇體育場視察，並對他的恢復狀況給出高度評價。

大谷翔平26日於客場面對大都會之戰賽前，完成手術後首次Live BP，面對5位打者投出最快97英哩（約156.1公里）、送出2次三振，僅被敲出1支安打。總教練羅伯斯表示：「那是邁向正確方向的一大步。我們預計在明天（6月1日）或後天安排下一次模擬投球，目前看起來是明天的機率較高。」

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他進一步透露，大谷目前情緒高昂，復出動力十足：「他正在一步步前進，也能感受到自己的進展。我相信他內心真的很想再次登上投手丘。」針對訓練安排，羅伯斯指出：「我們會照程序謹慎推進，目前不急著要求控球，而是觀察他投完球後的身體反應。球速已經出來了，接下來會逐步加強耐力與投球數。」

擔任大谷兩次右肘韌帶重建手術的艾爾崔克醫師，也在同日造訪球場，對這位「二刀流」球星的恢復進度大為讚賞。他說：「他目前的狀況非常非常好，每一次投球都讓人驚嘆。包括滑切球（sweeper）在內的所有球種都照計畫進行，現在重點在於建立耐力與投球量，整體來說恢復得非常順利。」

報導指出，大谷在此次復健期間特別增加二縫線速球的使用，此球種過去在他天使時期並非主打，但如今展現不錯效果。艾爾崔克說：「未來情況還難說，但到目前為止，我對他的表現感到非常滿意。」

他也透露，大谷與球團訓練團隊及他本人每週會多次開會密切追蹤恢復進度。「我們與所有復健階段的選手都保持密切聯繫，翔平當然也是其中之一。」

道奇方面預估，大谷最快可能於7月15日（美國時間）明星賽結束後回到投手丘。艾爾崔克補充說：「我想成為最早了解選手狀況的人，而不是最後知道的那個人。就目前來看，對翔平的恢復情形我非常滿意。」