快訊／尼克東冠G5扳回一勝　布朗森、唐斯合砍56分續命

▲紐約之王布朗森G5前3節得分就突破30大關。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

東區冠軍賽G5今(30)日移師麥迪遜花園廣場舉行,來犯的溜馬尋求自2000年後再闖NBA總決賽,不過面臨背水一戰的尼克從開賽就一路領先,當家頭牌布朗森(Jalen Brunson)飆出32分,強忍膝傷拚戰的明星長人唐斯(Karl-Anthony Towns)也繳出24分、13籃板的雙十數據,聯手率隊以111比94扳回1勝,將戰線延長到G6。

