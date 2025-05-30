快訊／尼克東冠G5扳回一勝　布朗森、唐斯合砍56分續命

▲紐約之王布朗森G5前3節得分就突破30大關。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

東區冠軍賽G5今（30）日移師麥迪遜花園廣場舉行，來犯的溜馬尋求自2000年後再闖NBA總決賽，不過面臨背水一戰的尼克從開賽就一路領先，當家頭牌布朗森（Jalen Brunson）飆出32分，強忍膝傷拚戰的明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）也繳出24分、13籃板的雙十數據，聯手率隊以111比94扳回1勝，將戰線延長到G6。

BRUNSON ➡️ BRIDGES ➡️ HART



That Nova Knicks connection in Game 5 of the East Finals!!! pic.twitter.com/hlvKIuoUhP [廣告]請繼續往下閱讀... May 30, 2025

印第安納G4在當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）繳出歷史級數據，32分、12籃板、15助攻、4抄截且0失誤之下，取得3勝1敗聽牌優勢，距離睽違25年的總冠軍賽僅差1步；尼克則要在主場力拚將戰線延長到G6，前役撞傷左膝的明星長人唐斯帶傷上陣。

▲溜馬少主哈利伯頓G5手感冰冷。（圖／達志影像／美聯社）

「紐約之王」布朗森首節攻下14分帶動團隊攻勢，兌現他承諾「要為紐約做得更多」的宣言。唐斯雖然膝蓋不適，但看起來狀態良好，尼克一度拉出23比13、10分差，不過他們此節末段手感降溫，在連進5球後，最後7次出手錯失了6球。

溜馬趁機在最後4分鐘打出一波10比4反擊，將分差縮小至4分，首節結束比分為尼克27比23領先。印第安納少主哈利伯頓上半場熄火，3次出手都落空僅拿4分，團隊在禁區只得到14分，火力受限，直到次節尾聲才打出節奏，靠著華克（Jarace Walker）與馬圖林（Bennedict Mathurin）的外線追分。

▲尼克當家長人唐斯帶著膝傷繳出高效表現。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬前2節未曾領先過，最多曾被拉開14分差，半場結束時仍落後11分。相比G4首節就灌進43分，他們今日上半場只得到45分。背水一戰的尼克則有唐斯挺身而出，唐斯忍著膝傷繳出17分、10籃板的雙十數據，一哥布朗森次節則未再添分數。

來到下半場，唐斯因為在第3節還剩6分24秒就領到個人第4犯，只能先回到板凳席， 還好一哥布朗森重拾火力，單節猛砍16分，包括一記四分打，個人前3節就包辦30分，加上替補群很爭氣，在最後2分多鐘擴大領先優勢，尼克帶著90比73、17分領先進入決勝節。

▲溜馬少主哈利伯頓G5遭到尼克封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

儘管尼克拉開了分差，但擅長打快節奏的溜馬末節開局一波11比6反擊，在西亞卡姆（Pascal Siakam）與華克接連得分後，追到了12分差，迫使紐約大軍喊出暫停。哈特（Josh Hart）和布里吉斯（Mikal Bridges ）隨後跳出來開火，穩住了軍心，同時持續壓迫印第安納一哥哈利伯頓，不給他發揮的機會，最終就以111比94扳回1勝，將戰線延長到G6。

尼克頭牌布朗森此戰18投12中砍下32分、5助攻和5籃板；唐斯帶傷繳出24分、13籃板和3助攻。溜馬則以從板凳出發的馬圖林飆出23分、9籃板最佳；一哥哈利伯頓整場僅出手7次拿8分、6助攻，遭到徹底封鎖。