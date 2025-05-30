快訊／尼克東冠G5背水一戰半場11分領先　唐斯帶傷砍雙十

▲尼克明星長人唐斯（左）在東區冠軍賽G5上半場就締造雙十數據。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

東區冠軍賽G5今（30）日移師麥迪遜花園廣場舉行，來犯的溜馬尋求自2000年後再闖NBA總決賽。被逼入絕境的尼克前2節壓制了對手火力，靠著強忍膝傷的明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）高效繳出17分、10籃板的雙十數據，幫助紐約大軍在上半場打完取得56比45、11分領先。

印第安納G4在當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）繳出歷史級數據，32分、12籃板、15助攻、4抄截且0失誤之下，取得3勝1敗聽牌優勢，距離睽違25年的總冠軍賽僅差1步；尼克則要在主場力拚將戰線延長到G6，前役撞傷左膝的明星長人唐斯帶傷上陣。

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FIRST IT WAS JALEN BRUNSON, NOW KARL-ANTHONY TOWNS IS PUTTING NEW YORK ON HIS BACK IN GAME 5! ???????? pic.twitter.com/3PN0wcPSBg — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 30, 2025

「紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）首節攻下14分帶動團隊攻勢，兌現他承諾「要為紐約做得更多」的宣言。唐斯雖然膝蓋不適，但看起來狀態良好，尼克一度拉出23比13、10分差，不過他們此節末段手感降溫，在連進5球後，最後7次出手錯失了6球。

溜馬趁機在最後4分鐘打出一波10比4反擊，將分差縮小至4分，首節結束比分為尼克27比23領先。印第安納少主哈利伯頓上半場熄火，3次出手都落空僅拿4分，團隊在禁區也只得到14分，火力受限，直到次節尾聲才打出節奏，靠著華克（Jarace Walker）與馬圖林（Bennedict Mathurin）的外線追分。

溜馬前2節未曾領先過，最多曾被拉開14分差，半場結束時仍落後11分。相比G4首節就灌進43分，他們今日上半場只得到45分。背水一戰的尼克則有唐斯挺身而出，唐斯忍著膝傷繳出17分、10籃板的雙十數據，一哥布朗森次節則未再添分數。

根據統計，這是唐斯本季（例行賽+季後賽）第70次繳出雙十數據，他也成為隊史上「唯二」曾在單季達成70次以上「雙十」的球員，與傳奇中鋒里德（Willis Reed，2次）並列。