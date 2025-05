快訊／尼克東冠G5背水一戰半場11分領先　唐斯帶傷砍雙十

▲尼克明星長人唐斯(左)在東區冠軍賽G5上半場就締造雙十數據。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

東區冠軍賽G5今(30)日移師麥迪遜花園廣場舉行,來犯的溜馬尋求自2000年後再闖NBA總決賽。被逼入絕境的尼克前2節壓制了對手火力,靠著強忍膝傷的明星長人唐斯(Karl-Anthony Towns)高效繳出17分、10籃板的雙十數據,幫助紐約大軍在上半場打完取得56比45、11分領先。

印第安納G4在當家主控哈利伯頓(Tyrese Haliburton)繳出歷史級數據,32分、12籃板、15助攻、4抄截且0失誤之下,取得3勝1敗聽牌優勢,距離睽違25年的總冠軍賽僅差1步;尼克則要在主場力拚將戰線延長到G6,前役撞傷左膝的明星長人唐斯帶傷上陣。

FIRST IT WAS JALEN BRUNSON, NOW KARL-ANTHONY TOWNS IS PUTTING NEW YORK ON HIS BACK IN GAME 5! ???????? pic.twitter.com/3PN0wcPSBg

「紐約之王」布朗森(Jalen Brunson)首節攻下14分帶動團隊攻勢,兌現他承諾「要為紐約做得更多」的宣言。唐斯雖然膝蓋不適,但看起來狀態良好,尼克一度拉出23比13、10分差,不過他們此節末段手感降溫,在連進5球後,最後7次出手錯失了6球。

溜馬趁機在最後4分鐘打出一波10比4反擊,將分差縮小至4分,首節結束比分為尼克27比23領先。印第安納少主哈利伯頓上半場熄火,3次出手都落空僅拿4分,團隊在禁區也只得到14分,火力受限,直到次節尾聲才打出節奏,靠著華克(Jarace Walker)與馬圖林(Bennedict Mathurin)的外線追分。

溜馬前2節未曾領先過,最多曾被拉開14分差,半場結束時仍落後11分。相比G4首節就灌進43分,他們今日上半場只得到45分。背水一戰的尼克則有唐斯挺身而出,唐斯忍著膝傷繳出17分、10籃板的雙十數據,一哥布朗森次節則未再添分數。

根據統計,這是唐斯本季(例行賽+季後賽)第70次繳出雙十數據,他也成為隊史上「唯二」曾在單季達成70次以上「雙十」的球員,與傳奇中鋒里德(Willis Reed,2次)並列。

KAT in the first half:



17 PTS | 10 REB



That's his 70th double-double of the year (reg. season + playoffs), joining Willis Reed (2x) as the ONLY Knicks players to reach 70+ in a single season ???????? https://t.co/EiAkd4zVY1 pic.twitter.com/yMGDkucN53