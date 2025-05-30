世壯運今閉幕！13天亮眼賽事　人瑞級鐵人奪2金、地表最速爺摘5金

記者黃翊婷／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會5月17日開幕，在為期13天的比賽中，各國選手創下不少亮眼成績，包含本屆最年長的泰國選手薩旺（105歲）勇奪雙金、藝人昆凌的爺爺羅倫斯（90歲）拿下3金2銀等等。隨著35項運動項目比賽結果陸續出爐，世壯運將在今晚（30日）晚間7時舉行閉幕典禮。

▲圖為世壯運開幕典禮選手進場時的畫面。（資料照／記者林敬旻攝）

2025雙北世界壯年運動會5月17日在台北大巨蛋登場，由中職傳奇球星「恰恰」彭政閔、奧運拳后林郁婷、104歲全球最年長羽球選手林友茂、金馬影后張艾嘉、輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，分別代表運動、年輕、共融、文化與科技，舉行種子聖火儀式。

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▲泰國人瑞薩旺勇奪雙金。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

在為期13天的賽事中，共有35項運動項目，各國選手共襄盛舉，參與人數超過2.5萬人，其中有不少選手創下亮眼的成績。本屆最年長選手、高齡105歲的泰國人瑞薩旺（Sawang Janpram），在男子100歲以上組標槍與100公尺都登頂，單日囊括雙金，堪稱「人瑞級鐵人」，薩旺在40年前退休，因女兒鼓勵開始運動，沒想到越動越健康，連過去的病痛也逐漸改善，運動精神令人欽佩。

▲昆凌的爺爺羅倫斯拿下3金2銀。（資料照／記者湯興漢攝）

另一位「不老傳奇」是藝人昆凌的爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan），羅倫斯曾是澳洲高中鉛球冠軍，近年重返賽場屢創佳績，去年在全國常青田徑國際錦標賽85歲組100公尺奪下金牌，今年又在世壯運拿下標槍項目、擲鐵餅項目、鉛球項目共3面金牌，另外還拿下100公尺、200公尺短跑賽事共2面銀牌。

▲策倫勇奪本屆世壯運個人第5金。（ 資料照／記者湯興漢攝）

而有「地表最速爺爺」之稱的蒙古選手策倫（Radnaa Tseren），今年91歲的他在本屆世壯運男子100公尺、200公尺、400公尺、800公尺、1500公尺的90歲以上組，均拿下冠軍，一共獲得5面金牌。

▲93歲「蘇爸」蘇振村（中）在木球項目奪金。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

來自台灣2位高齡選手，90歲的林汝聰與97歲的唐成瑤，在50公尺自由式比賽中雙雙奪金。木球界知名的「蘇爸」蘇振村也以93歲之齡挑戰75歲以上級，首日即以46桿帶走個人賽金牌。

▲盧碧春42歲才開始學習桌球運動。（資料照／記者林敬旻攝）

還有台灣「最強桌球阿嬤」62歲的盧碧春，她幼時因罹患小兒麻痺行動不便，42歲首度拿起球拍，就在3年內勇奪全國冠軍，隨後不僅在2018亞帕運奪下銀牌，也在2016年里約、2020東京帕奧都代表中華隊出征，這次她在世壯運桌球單打30+級（TT1-5併組），以直落三強勢取勝，順利拿下此組別金牌殊榮。

▲蕭煌奇也在本屆世壯運摘下1金。（資料照／記者林敬旻攝）

此外，本屆世壯運也有不少藝人參與，包含賈永婕、蕭煌奇、玖壹壹、王陽明、黃鐙輝等等。其中，蕭煌奇在「帕拉柔道男子90公斤組」項目，直落二勇奪金牌，賽後他還發文笑喊「我不是目中無人，只是藤虎發威」。有網友翻出蕭煌奇的經歷，發現他以前是柔道國手，曾代表台灣參加1996年的亞特蘭大帕拉林匹克運動會，獲得第7名的佳績。

隨著各項比賽成績出爐，本屆世壯運將在今日（30日）晚間7時於新北市美術館舉行閉幕典禮，下午5時開放入場，閉幕典禮以「We are the World」為主題，向全體運動員、志工及雙北市民致敬，節目結合音樂、舞蹈、光雕影像，到時將由明星與表演者聯手，以多首經典曲目串聯，為閉幕典禮增添動人色彩。

閉幕典禮演出卡司包含台語嘻哈組合草屯囝仔、世壯運主題曲〈敬夢想〉「主唱」葛西瓦、世界百大DJ RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅・瘋、壓軸演出的唱跳天團Energy，以及來自日本的藝人山元聰等人。