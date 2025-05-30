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勇士讓「新控球之神」從手中溜走　他選秀前就想當柯瑞隊友

▲▼溜馬哈利伯頓、尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲灣區媒體直言，哈利伯頓是從勇士手中溜走的「寶藏」球星。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

當勇士眾將在家中觀看分區決賽時，溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）上演了歷史級的表現，將球隊推向總冠軍賽門口。回顧2020年NBA選秀會，灣區手握榜眼籤卻未選擇他，如今證明，這位被譽為「新控球之神」的全能後衛，才是真正從金州手中溜走的「寶藏」球星。

將時間拉回2020年選秀，勇士在剛結束的2019-20賽季因2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）轉投籃網，神射湯普森（Klay Thompson）前十字韌帶撕裂報銷，天王柯瑞（Stephen Curry）也遭逢手掌骨折僅打5場，灣區軍團該季僅拿下15勝，抽中了榜眼籤。

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▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

這本該是一個能加速他們「重返榮耀」的未來希望，勇士卻選了傷病隱憂極高的長人威斯曼（James Wiseman），啟動了後來被證實失敗的「雙時間線計畫」，錯過如今被封為「新控球之神」，今年季後賽屢屢上演準絕殺的哈利伯頓。

哈利伯頓曾透露，「我很失望他們（勇士）抽到了第2順位，因為我當時覺得，如果他們落到前3之外，我就會是他們的選擇。」他在選秀前就很嚮往成為柯瑞的隊友，他在一場聯合試訓的記者會上直言，「能和史上最佳射手之一學習，意義重大。在訓練中接受挑戰也是一大收穫，因為如果我能守得住柯瑞，我覺得我大概就能守得住任何人。」

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

當時勇士高層包含總教練柯爾（Steve Kerr）、老闆拉卡柏（Joe Lacob）與前總管邁爾斯（Bob Myers）曾親赴拉斯維加斯，對哈利伯頓進行私人試訓。

柯爾對哈利伯頓的投籃與大局觀留下深刻印象，邁爾斯回憶那次面談時說，「他那時就已經展現出過人的自信與領導氣質，不是裝出來的，是貨真價實。」

哈利伯頓的投籃姿勢一直備受質疑，但從他在愛荷華州立大學時期開始，無論教練怎麼試著改變他的出手方式，球依然會進，最終大家選擇相信這名「非典型」控衛的節奏與效率。

▲▼溜馬哈利伯頓、尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾後來甚至告訴曾是他教練團成員、時任國王主帥的華頓（Luke Walton），「我們超喜歡他，超愛他的投籃，千萬不要動他的出手方式，那球就是會進。」

哈利伯頓剛在東區冠軍賽G4打出史詩級表現，轟下32分、12籃板、15助攻且0失誤、外帶4抄截，是季後賽史上唯一達成這項數據的球員，幫助溜馬取得3勝1敗聽牌，完美詮釋他的價值。

▲▼溜馬哈利伯頓；尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

當年勇士選擇了身高與潛力滿點的威斯曼，認為這名只打了3場大學比賽的長人能補足他們缺乏的禁區厚度。但就在2020選秀當天，湯普森再次重傷，這次是阿基里斯腱撕裂，勇士「雙時間線」策略失衡，錯過了哈利伯頓。

哈利伯頓身高6呎5吋，有搭配柯瑞的理想身材與球風，當時他已具備控球與無球經驗，不是青澀新秀，而是打過57場NCAA比賽的成熟球員。《NBC體育》灣區站直指哈利伯頓是那位真正從勇士手中溜走的球星，他不僅能在當下帶來實質貢獻，也有潛力串起未來，打造另一個金州王朝的黃金橋樑。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士印第安那溜馬Tyrese Haliburton

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