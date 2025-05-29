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樂天桃猿公布2025下半季主題日！門票6月14日全面開賣

▲▼樂天桃猿下半季主題日公布 。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿下半季主題日公布 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿2025年下半季主題日正式出爐，規劃八大精彩主題日與10號隊友同樂，活動滿滿「NONSTOP」！下半季門票於ibon售票系統獨家販售，將於6月11日開放會員優先購票、6月14日中午12點全面開賣，詳細售票資訊與活動內容敬請鎖定樂天桃猿官方平台公布。

2025下半季主題日由「水蜜桃趴」打頭陣，樂天桃猿首度與桃園市政府農業局攜手合作，桃園好農嘉年華將於7月5、6日甜蜜登場，品嚐來自拉拉山的甜蜜果實力量，一起當地表最強「桃」猿啦啦隊。一年一度樂天集團日在7月25日與大家見面，球團也精心打造「夏日聖誕」主題，樂天女孩將換上特別造型，帶領大家體驗盛夏版的奇幻聖誕派對。「10號隊友樂夏祭」7月26、27日熱情登場，內野全區將贈送球衣，更有不分勝負的賽後煙火秀，邀請10號隊友一起穿上球衣享受樂天桃猿的夏夜晚風。

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8月9、10日「響樂趴」的悠揚樂聲在樂天桃園球場響起，讓全猿主場化身音樂殿堂，優雅旋律交織熱血棒球。8月19至22日由阿迷週接棒，桃猿戰士換上迷彩戰袍向國軍致敬，並在22日舉辦「阿迷國軍日」，向保家衛國的英雄致上最高敬意。8月23、24日，10號隊友準備好一起迎接「多猿宇宙」了嗎？

9月12至14日全猿主場放大版就在臺北大巨蛋，詳細活動內容將於日後公布。壓軸亮相的「辣酷甜趴」在9月27、28日熱力開趴，樂天女孩們將使出渾身解數秀出多元才藝，「又辣、又酷、又甜」三重魅力征服10號隊友的心。

關鍵字： 樂天桃猿下半季主題日夏日活動中職

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