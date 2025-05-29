混血台將林台加5戰3轟奪單週MVP！陳柏毓3A首勝後回到2A

▲亞利桑納大峽谷大學台加混血球員林台加（Tyler Wilson） 。（圖／翻攝自林台加IG）

記者王真魚／綜合報導

效力紐約洋基小聯盟1A的台美混血外野手林台加，近期表現火燙，在5月19日至25日的一週內繳出驚人打擊成績，20打數敲出12支安打，包括3發全壘打，打擊率高達6成，榮獲佛州聯盟（Florida State League）單週最佳球員，成為本季第二位獲此殊榮的台灣球員。

現年22歲的林台加，去年美國職棒選秀會中於第8輪第241順位被洋基選中，今年展開美職生涯首個完整球季，效力坦帕棘魚隊（Tampa Tarpons）。他在開季一度陷入低潮，但5月迅速調整狀態，打出亮眼表現。該週他擔任左外野手、打第5或第7棒，繳出打擊率0.600、上壘率0.636、長打率1.150，貢獻8打點、6得分，整體攻擊指數OPS高達1.786。

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林台加父親是前中華職棒外籍投手文雄（Steve Wilson），母親則是台灣人。他9歲隨家人移居美國，至今仍保有台灣國籍。去年受訪時曾坦言，若未來有機會，希望能代表台灣國家隊出賽，「希望透過在美職的表現，讓更多人認識台灣。」

奧克蘭運動家1A的投手「大沙」沙子宸則於今日掛帥先發，出戰教士1A球隊主投4局僅被敲出4支安打，無責失分，送出3次三振、2次保送，防禦率下降至2.73，幫助球隊以6：4獲勝。

他在此役總計投54球，其中36球為好球，目前累計46次三振，排名隊內第2，僅次於19歲的台灣新星左投林維恩。

另一方面，陳柏毓於27日迎來3A初登板，主投5局無失分、送出4K拿下本季首勝，與鄭宗哲同場搭檔上演台灣連線。不過僅兩日後，根據小聯盟異動紀錄，海盜隊今天將他調回2A。

陳柏毓本季自2A出發，累計8場登板共投37.1局，共投出39次三振、僅15次保送，防禦率4.10。