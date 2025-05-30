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採勇士「雙時間軸」模式　獨行俠副總：狀元加入爭冠期延長20年

▲杜克天才前鋒弗拉格，已經被看好超越「甜瓜」安東尼成為NCAA史上最強菜鳥。（圖／達志影像／美聯社）

▲天才前鋒弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠儘管本季無緣季後賽，卻憑戲劇性的1.8%機率抽中2025年NBA選秀狀元籤，獲得選進「天才前鋒」弗拉格（Cooper Flagg）的機會。球團副總經理里卡爾迪（Matt Riccardi）受訪時難掩喜悅，表示這讓球隊的爭冠期從「3年延長至20年」。

「原本我們的奪冠期被設定在3年內，但有了這次的狀元籤，我們的目標被延續了20年。」里卡爾迪在播客節目《Take Dat Wit You》上表示，「我們一直都在衝擊冠軍，這支陣容原本就有奪冠實力，如今又多了狀元，當然興奮不已。」

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獨行俠在今年2月將前一哥唐西奇交易至湖人後，球隊被認為將聚焦於短期競爭，不過隨著弗拉格的加入，以及隊上還有戴維斯（Anthony Davis）、厄文（Kyrie Irving）、湯普森（Klay Thompson）等老將，達拉斯似乎將採取與過去勇士相似的「雙時間軸」發展模式。

▲▼獨行俠戴維斯；湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠盼新科狀元能在戴維斯、湯普森等老將身邊學習。（圖／達志影像／美聯社）

對此，里卡爾迪指出，「我們會讓21、22歲的年輕球員在老將身邊慢慢學習，一旦這些老將退役，他們就已經準備好接棒。我希望戴維斯、厄文能再打個5到7年，到時再把火炬傳下去，爭冠期也就能持續拉長。」

然而，美媒《CBS體育》與《The Athletic》分析均指出，由於獨行俠目前幾乎沒有未來選秀資產，2027至2030年已確定無法掌握自己的首輪籤，若繼續為短期拚冠而燃燒殘存資產，恐將失去為弗拉格打造長期競爭環境的機會。

關鍵字： NBA獨行俠勇士弗拉格

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