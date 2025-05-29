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98%肯定杜蘭特將被交易！　美媒建議公鹿「不計代價」爭取

▲▼太陽杜蘭特；塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特（左）被視為太陽最有價值的交易籌碼，有望換回重建所需的選秀籤與年輕球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

太陽本季僅繳出36勝46敗，連季後賽都沒打進去，3巨頭今夏極有可能拆夥，《ESPN》名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）近日在節目上爆料，「我有98%的把握，杜蘭特（Kevin Durant）下季不會再待在太陽。」另一位記者西格爾（Brett Siegel）則建議公鹿「不計代價」全力爭取，讓KD與字母哥聯手。

太陽季中就曾嘗試交易送走杜蘭特，但被他本人「喊卡」，不過雙方預計這個休賽季分道揚鑣。《ESPN》資深記者溫德霍斯特在節目上篤定地說，「我有98%的把握，杜蘭特下季不會再待在太陽。但他會去哪裡，我只有1%的把握。」

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儘管擁有3巨頭布克（Devin Booker）、杜蘭特與畢爾（Bradley Beal），但太陽薪資空間因此被嚴重限縮，且缺乏選秀權。由於畢爾合約中有交易否決權，狀態又持續下滑，正值巔峰的布克則被視為「基石」，幾乎不可能被交易，最可能被送走的是KD。

▲▼太陽頭牌杜蘭特狂飆42分。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽3巨失敗收場，杜蘭特今夏動向備受矚目。（圖／達志影像／美聯社）

高齡36歲的杜蘭特仍是聯盟頂尖球星，本季繳出場均26分、6籃板、4.2助攻，投籃命中率高達52.7%、三分命中率達43%，是任何爭冠球隊都想補進的進攻戰力與資深領袖。

據傳，目前對杜蘭特有高度興趣的球隊包括七六人、熱火與火箭，灰狼與活塞則屬於相對冷門的潛在下家。由於太陽仍在尋覓新任總教練，相關談判尚未啟動，但一旦塵埃落定，交易傳聞勢必升溫。

NBA記者西格爾建議公鹿「不計一切代價」追求杜蘭特，他強調，若KD與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）聯手，將組成東區最強雙人組，讓密爾瓦基在未來兩年具備衝擊總冠軍實力，之後再評估方向，還會有不少球員願意用底薪加盟這支球隊。

▲▼太陽杜蘭特、灰熊貝恩、史賓塞。（圖／達志影像／美聯社）

▲已有多隊對杜蘭特表達興趣。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA鳳凰城太陽Kevin Durant

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