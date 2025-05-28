古久保看吉力吉撈守一壘：滿奇妙的！得知筆誤不意外

▲樂天桃猿總教練古久保健二 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿與味全龍28日上演延長激戰，最終在10局下靠李勛傑敲出再見安打，以6比5氣走味全。桃猿總教練古久保見二賽後受訪，對於味全因「筆誤」讓吉力吉撈．鞏冠鎮守一壘，他直言，「比起嚇到，只是覺得這個陣容滿奇妙的。」

味全龍原預計由郭嚴文擔任一壘手，卻因攻守名單筆誤讓吉力吉撈生涯首次先發守一壘。古久保笑說，「應該也只有筆誤能解釋了。」至於對方的一壘守備表現，他則給予肯定，「像子偉那球，他接得滿漂亮的。」

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比賽進入10局下，樂天觸擊戰術成功將跑者推上三壘，味全大膽將左外野手王順和調入內野，布下5人內野陣型。對此場面，古久保表示並不意外，「葉總很常在延長賽用這招，就是想盡辦法守住那一分。」

當下打擊輪到李勛傑，古久保並未特別交代戰術，而是信任子弟兵發揮，「沒有特別說什麼，打擊都交給打擊教練，我相信他可以把分數打回來。」結果李勛傑首球就掃出深遠安打，直接終結比賽，讓味全的5人內野策略宣告失效。

此外，10局上登板的朱承洋再次扮演關鍵角色，連18場無失分延續完美表現。古久保盛讚，「真的很厲害，每一場內容都很漂亮。那種場面，正常來說多少會掉一分，對方又是從第一棒開始打。」

「棒球真的很有趣，從那種情勢扳回來，然後輪到我們後段棒次進攻，剛好就打出結果。」古久保說。

▲吉力吉撈．鞏冠「將錯就錯」生涯首度先發一壘 。（圖／味全龍提供）