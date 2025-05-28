老爸解禁！哈利伯頓創3項史上第1　「編數據讓我看起來更厲害」

TAKE A BOW, TYRESE HALIBURTON ????



???? 32 PTS

???? 15 AST (0 TO)

???? 12 REB

???? 4 STL

???? 5 3PM



HE HAS THE @Pacers ONE WIN AWAY FROM THE FINALS! pic.twitter.com/x3la65XvpG — NBA (@NBA) May 28, 2025

記者游郁香／綜合報導

溜馬距離睽違25年的總冠軍賽僅差1步，在老爸「解禁」的首戰，主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在東區冠軍賽G4猛轟32分、13籃板、15助攻「零失誤」的歷史級大三元，他賽後開玩笑說，「感覺我們已經開始在編數據讓我看起來更厲害了。」

這場130比121擊敗尼克的關鍵勝利，哈利伯頓締造了3項「史上第1」的紀錄，他是史上首位在季後賽繳出至少30分、15助攻、10籃板且0失誤的球員，也是第1位攻下至少30分、15助攻、10籃板，並命中5顆三分球的人，同時是砍下至少30分、15助攻、10籃板、5顆三分，還維持0失誤的首人。

TNT broadcast shows John Haliburton in a suite — between Tyrese’s CAA agents Aaron Mintz and Dave Spahn. pic.twitter.com/okRMQxRpXh [廣告]請繼續往下閱讀... May 28, 2025

這一戰也是哈利伯頓爸爸約翰（John Haliburton）在首輪G5賽後與公鹿「字母哥」發生口角後，首度回到印第安納主場觀戰。哈利伯頓賽後開心表示，「我很高興爸爸來到了現場，讓這場勝利變得更加甜美。對，他的確有一點貢獻。」

▲哈利伯頓轟下32分、15助攻、13籃板且0失誤創歷史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

被問到自己締造歷史數據，哈利伯頓幽默回應，「感覺我們已經開始在編造數據來讓我看起來更厲害了……我真的只想影響比賽的勝負。」他強調，「我只是想用正確的方式打球，我只想幫助球隊贏球。」

根據統計，哈利伯頓今年季後賽前14戰累計272分、137助攻，僅發生27次失誤，效率相當驚人，傲人的助攻失誤比也再次擦亮「新控球之神」的招牌。

傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）分析，溜馬G4取勝的關鍵，在於整場比賽都打得非常快速，徹底消耗了尼克的體能，現在印第安納3勝1敗聽牌，距離總冠軍賽僅差1勝。

▲哈利伯頓季後賽效率驚人，14場累計272分、137助攻，僅27失誤。（圖／達志影像／美聯社）