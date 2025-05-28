運動雲

>

老爸解禁！哈利伯頓創3項史上第1　「編數據讓我看起來更厲害」

記者游郁香／綜合報導

溜馬距離睽違25年的總冠軍賽僅差1步，在老爸「解禁」的首戰，主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在東區冠軍賽G4猛轟32分、13籃板、15助攻「零失誤」的歷史級大三元，他賽後開玩笑說，「感覺我們已經開始在編數據讓我看起來更厲害了。」

這場130比121擊敗尼克的關鍵勝利，哈利伯頓締造了3項「史上第1」的紀錄，他是史上首位在季後賽繳出至少30分、15助攻、10籃板且0失誤的球員，也是第1位攻下至少30分、15助攻、10籃板，並命中5顆三分球的人，同時是砍下至少30分、15助攻、10籃板、5顆三分，還維持0失誤的首人。

這一戰也是哈利伯頓爸爸約翰（John Haliburton）在首輪G5賽後與公鹿「字母哥」發生口角後，首度回到印第安納主場觀戰。哈利伯頓賽後開心表示，「我很高興爸爸來到了現場，讓這場勝利變得更加甜美。對，他的確有一點貢獻。」

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓轟下32分、15助攻、13籃板且0失誤創歷史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

被問到自己締造歷史數據，哈利伯頓幽默回應，「感覺我們已經開始在編造數據來讓我看起來更厲害了……我真的只想影響比賽的勝負。」他強調，「我只是想用正確的方式打球，我只想幫助球隊贏球。」

根據統計，哈利伯頓今年季後賽前14戰累計272分、137助攻，僅發生27次失誤，效率相當驚人，傲人的助攻失誤比也再次擦亮「新控球之神」的招牌。

傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）分析，溜馬G4取勝的關鍵，在於整場比賽都打得非常快速，徹底消耗了尼克的體能，現在印第安納3勝1敗聽牌，距離總冠軍賽僅差1勝。

▲▼溜馬哈利伯頓、尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓季後賽效率驚人，14場累計272分、137助攻，僅27失誤。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓Tyrese Haliburton

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉：從未對女性有不敬之意

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉：從未對女性有不敬之意

快訊／大谷翔平連3戰開轟！本季第20轟出爐　創日本球員首見壯舉

快訊／大谷翔平連3戰開轟！本季第20轟出爐　創日本球員首見壯舉

台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

20歲孫易磊6天創神紀錄！陳偉殷後最年輕　新庄剛志盛讚日文好

20歲孫易磊6天創神紀錄！陳偉殷後最年輕　新庄剛志盛讚日文好

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

20歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援　新庄剛志曝「終結者任務」內幕

20歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援　新庄剛志曝「終結者任務」內幕

金童練出冠軍體態？唐西奇變超精壯　湖人記者：其他球隊完了

金童練出冠軍體態？唐西奇變超精壯　湖人記者：其他球隊完了

隊友也嫉妒！大谷翔平打歪還是出牆　守護者投手傻眼：太瘋狂了

隊友也嫉妒！大谷翔平打歪還是出牆　守護者投手傻眼：太瘋狂了

孫易磊救援「孫正義」組合引熱議！日媒：繼古林後台灣剛腕再一人

孫易磊救援「孫正義」組合引熱議！日媒：繼古林後台灣剛腕再一人

大谷全壘打像氦氣球飛走　道奇教頭驚：只有他跟賈吉能辦到

大谷全壘打像氦氣球飛走　道奇教頭驚：只有他跟賈吉能辦到

【5歲就會開西瓜】廚師老爸看傻眼：10歲會不會就在切魚...

熱門新聞

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉：從未對女性有不敬之意

快訊／大谷翔平連3戰開轟！本季第20轟出爐　創日本球員首見壯舉

台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

20歲孫易磊6天創神紀錄！陳偉殷後最年輕　新庄剛志盛讚日文好

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

20歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援　新庄剛志曝「終結者任務」內幕

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

2大谷翔平連3戰開轟！本季第20轟出爐

3世壯運半馬奪金被抹黑　日選手摔倒原因曝光

4孫易磊6天創紀錄！陳偉殷後最年輕

5法網首輪最大爆冷！

最新新聞

1老爸解禁！哈利伯頓創3項史上第1

2老虎3A李灝宇火燙2安3打點

3哈利伯頓締史上首見完美數據！

4日籍前拳王「擂台昏迷」　送醫開顱手術

5溜馬東冠G4聽牌　哈利32分大三元

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

林晨樺世壯運從外野、投手轉三壘　看林煜清142公里：我差10公里

主播羅國禎差點開轟引驚呼　遺憾無法「攻蛋」聽高國慶一番話釋懷

跨季15連勝沒特殊迷信　後勁想挑戰「嘟嘟障礙」

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366