老虎3A李灝宇火燙2安3打點　林盛恩、柯敬賢也敲安

▲李灝宇奮力衝向三壘。（圖／截自MiLB TV）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒老虎3A台灣好手李灝宇今（28日，台灣時間）延續火燙手感，單場繳出2安、3打點，連續3戰有安打演出，助隊以10比5擊敗紅人3A。

李灝宇此戰擔任先發第2棒、鎮守二壘，首打席獲得保送，第二打席擊出滾地球出局。第3打席於4局下一、二壘有跑者時，掃出中外野二壘安打，貢獻2打點，可惜在三壘壘包前遭到刺殺，仍成功將比數拉開至4比1，拚戰精神也獲得主播讚賞。

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6局下，李灝宇再敲出適時安打，追加1打點，將比數擴大至5比2。第5打席遭到三振，全場共繳出4打數2安打、3打點，另有1次保送與1次三振，賽後打擊率為.274。

此外，紅人新人聯盟與釀酒人交手，林盛恩擔任先發第2棒指定打擊，單場5打數2安打，選到2次保送、跑回2分，連續4場比賽有安打演出，打擊率提升至.214。可惜紅人終場以8比18落敗。

道奇新人聯盟面對教士，台灣新秀柯敬賢先發第5棒、鎮守中外野，2打數敲出1安，另選到2次保送、跑回3分，打擊率升至.396，表現依舊穩定。

至於運動家2A林家正則繳出2打數無安打、1次保送與2次三振，打擊率為.122，仍在調整當中。